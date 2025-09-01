Sonne y Cabrera fueron los primeros "extranjeros" en sumarse a la Bicolor. (Foto: Itea)
Sonne y Cabrera fueron los primeros "extranjeros" en sumarse a la Bicolor. (Foto: Itea)
Redacción EC

La tuvo su primer entrenamiento en Montevideo este lunes 1 de septiembre con dos novedades: Oliver Sonne y Kenji Cabrera fueron los primeros convocados del exterior en sumarse a la Bicolor con miras al partido contra Uruguay, por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.

Sonne arribó a la capital “charrúa” la noche del domingo y fue directo al hotel de concentración; mientras que Cabrera hizo lo propio y también se puso a disposición del técnico Óscar Ibáñez. Ambos entrenaron con normalidad en el Complejo Deportivo de Peñarol y son opciones para este jueves.

En las próximas horas se sumará el resto de seleccionados del exterior. El DT Ibáñez va diseñando la estrategia para conseguir el milagro en esta fecha de Eliminatorias.




