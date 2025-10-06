La selección peruana inició este lunes los entrenamientos para el amistoso contra Chile el próximo viernes 10 de octubre en medio de los rumores sobre una posible desconvocatoria de Alex Valera por lesión. Al respecto, el técnico Manuel Barreto aclaró la situación del jugador y qué pasará con él.

“Se le han hecho los estudios, él tiene una molestia, no hay una lesión clara. Alex tiene todo el compromiso de estar acá, va a continuar con nosotros, lo vamos a cuidar. Si finalmente, llegado el viernes, vemos que puede tener minutos, los tendrá”, expresó Barreto.

Para el entrenador de la Bicolor, Valera es un jugador importante que puede sumar en este nuevo proceso. Es uno de los ‘9′ con mayor experiencia en la convocatoria y su aporte es clave para el nuevo grupo que se está formando.

Eso sí, desde el comando técnico no lo arriesgarán. Valera continúa formando parte del grupo de seleccionados para enfrentar a Chile y lo esperarán hasta el último.

Es más, tras el partido del fin de semana, desde Universitario extendieron su preocupación por la situación de Valera. Álvaro Barco, gerente deportivo del club, pidió a la selección peruana cuidarlo para que su dolencia no se agrave.

“Si bien es un partido amistoso internacional donde Alex se puede mostrar, se trata de un amistoso donde se prueban a muchos jugadores. Creo que van a jugar en una cancha sintética y eso para Alex va a ser difícil de afrontar. Ojalá que la decisión que tomen sea la mejor”, apuntó.

Manuel Barreto, técnico interino de la selección peruana, sobre el caso de Alex Valera. El goleador de Universitario continuará con el equipo hasta el amistoso ante Chile. @elcomercio_peru pic.twitter.com/N18Ej0VA6I — Marco Quilca (@MarcoQuilca_06) October 6, 2025

