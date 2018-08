Selección peruana: el proyecto de sparrings de Ricardo Gareca | INFORME

El Mundial Rusia 2018 terminó hace más de un mes, pero ha dejado varias conclusiones que se deben tener muy en cuenta. En la última convocatoria de Ricardo Gareca para los próximos amistosos ante Alemania y Holanda sorprendió la inclusión de Marcos López. Hasta se generó un gran debate en las redes sociales y en algunos medios de comunicación por la inclusión del Sub 20.



Sin embargo, los que han seguido atentamente el camino de la Blanquirroja en la Copa del Mundo saben que el llamado del jugador de Sporting Cristal no solo se debe a su rendimiento en el Descentralizado, sino también por ser unos de los sparrings más destacados que acompañó a la selección peruana en su estadía en Rusia.



Ricardo Gareca apostó por llevar a 16 futbolistas Sub 20. Ellos, en teoría, son el futuro de la Bicolor y el llamado de López debería marcar el inicio de la aparición de nuevas figuras.



El ‘Tigre’ siguió la fórmula creada en 1986 en Argentina. A poco del Mundial en México, Carlos Bilardo utilizó por primera vez a jugadores juveniles para que ayudaran en los entrenamientos. Dentro de ese grupo destacó Roberto Sensini, quien terminó siendo convocado al año siguiente y jugó en Italia 90. También fue parte de los sparrings un conocido nuestro: Marcelo Grioni.



—Buen camino—



Contar con las selecciones juveniles en los entrenamientos le ha servido a Argentina para descubrir y darle mayor roce a sus jugadores. De esta manera, se hacía menos difícil el ascenso al equipo absoluto. Entre las actuales figuras de la Albiceleste que fueron sparrings destacan Javier Mascherano, Pablo Zabaleta, Ángel di María, Federico Fazio y Gabriel Mercado. Eso es lo que está buscando Gareca con los Sub 20 que llevó a Rusia.



Marcos López es el primero en dar el gran salto. En el Mundial se ganó la confianza de los jugadores del primer equipo. Es más, se quedaba practicando tiros libres con Nilson Loyola. Ahora estará del otro lado, como tanto lo soñó.



“Nosotros entrenábamos con el primer equipo solo cuando había fútbol. Yo miraba mucho a Miguel Trauco y Nilson Loyola porque ellos juegan en mi posición. Me quedaba con Nilson practicando centros y me aconsejaba”, le contó López a El Comercio.



Otras opciones que podrían ser tomadas en cuenta por el técnico de la selección peruana son los jugadores de la San Martín Jairo Concha, Jesús Pretel y Carlos Huerto. Los tres tienen 22, 20 y 19 partidos jugados en el año, respectivamente.



“Luego de un partido de práctica en Lima, el profesor Gareca me preguntó mi nombre. Me aconsejó que no debo jugar para atrás, siempre para adelante. Edison Flores me contó todo lo que tuvo que pasar y que se quedaba luego de los entrenamientos a seguir practicando”, comentó Concha.



En Sporting Cristal hay buenas opciones como Fernando Pacheco, Christopher Olivares, quienes alternan en el primer equipo, y Gerald Távara, que fue prestado a Sport Rosario para que tenga más minutos en cancha.



La gran prueba de fuego para ellos es el Sudamericano Sub 20 que se disputará en Chile en enero. De ahí el proceso evolutivo debería llevarlos a la selección mayor.