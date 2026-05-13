La selección peruana Sub-15 se enfrenta a Chile en un partido amistoso internacional como parte de su proceso de preparación. Este encuentro sirve para evaluar el rendimiento de los jóvenes talentos y seguir consolidando el equipo de cara a futuras competencias. La ‘bicolor’ buscará mostrar solidez en todas sus líneas, mientras que la ‘roja’ intentará imponer su ritmo de juego. Este tipo de duelos permite a ambos conjuntos ganar experiencia y corregir errores en un contexto competitivo, donde el resultado es importante, pero el desarrollo futbolístico es la principal prioridad.

La selección peruana Sub-15 se enfrenta a Chile en un partido amistoso internacional como parte de su proceso de preparación. Este encuentro sirve para evaluar el rendimiento de los jóvenes talentos y seguir consolidando el equipo de cara a futuras competencias. La ‘bicolor’ buscará mostrar solidez en todas sus líneas, mientras que la ‘roja’ intentará imponer su ritmo de juego. Este tipo de duelos permite a ambos conjuntos ganar experiencia y corregir errores en un contexto competitivo, donde el resultado es importante, pero el desarrollo futbolístico es la principal prioridad.