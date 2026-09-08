Cintillo SportBiz Perú

Lima volverá a convertirse en una cancha donde el deporte también se juega fuera de ella. El próximo 17 de septiembre, la capital será sede de **SPORTBIZ Perú | RIMAC 2026**, segunda edición en el país de este congreso internacional de Sports Business que reunirá a representantes de clubes, federaciones, marcas, empresas y medios para hablar de una industria que no deja de crecer.

El encuentro, organizado por **INYOGO**, consultora de marketing con una década de experiencia en el mercado, se realizará de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. en Atlantic City, en Miraflores. La cita convocará a más de 300 profesionales vinculados al ecosistema deportivo, en una jornada que combinará conocimiento, capacitación, networking y nuevas oportunidades de negocio.

El cartel internacional también promete. Entre los invitados figuran Rodrigo Barros, director de Product Management del Miami HEAT de la NBA; Leandro Petersen, Chief Commercial & Marketing Officer de la AFA; Fernando Muñiz, CEO de América Multimedia; Jimena Saldaña de Aja, secretaria general y CEO de Panam Sports; Juan Pablo Ribadeneira Corral, gerente de Marketing de Independiente del Valle; Rodrigo Gallego Abad, representante de LALIGA; y Sergio Palacios, Development Manager de FIFA.

A ellos se sumarán ejecutivos y especialistas de organizaciones como LALIGA, la Liga de Fútbol Profesional, la Federación Peruana de Fútbol, el Comité Olímpico Peruano, la Federación Internacional de Judo, STATSports y Club Atlético Peñarol.

Los negocios también juegan

La agenda pondrá sobre la mesa algunos de los asuntos que hoy mueven a la industria deportiva: construcción de marcas, marketing, gestión de clubes y ligas, derechos audiovisuales, contenidos para televisión, experiencia del hincha, tecnología, datos y nuevas fuentes de ingresos.

Y habrá una mirada especial hacia Lima 2027. El congreso se realizará a menos de un año de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, por lo que el gran evento deportivo que se aproxima aparece como una oportunidad para clubes, organizaciones, marcas, empresas y profesionales que buscan convertir el deporte en una plataforma de desarrollo y negocios.

Con más de 30 ediciones realizadas en más de 13 países, SPORTBIZ vuelve a tocar la puerta del Perú. Esta vez, para juntar en un mismo lugar a quienes entienden que el deporte ya no se juega únicamente durante 90 minutos, sino que también se construye con estrategia, innovación, contenido, tecnología y una palabra que cada vez pesa más: negocio.

Conoce las ponencias en las que participará El Comercio

Panel: “Cuando la liga se convierte en producto”

Panelistas:

André Genit Hemmerde – Gerente Comercial y de Marketing de la Liga de Fútbol Profesional

Juan Raúl Mejía – Ejecutivo de LALIGA para los mercados de Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, con experiencia en desarrollo de negocio e internacionalización de la marca.

Moderador: Miguel Villegas – Editor de DT de El Comercio.

Panel: “Miami HEAT: Del conocimiento a la conexión con el fan” – Panelistas:

Conferencia en formato entrevista con Rodrigo Barros, Product Manager de Miami HEAT.

Moderador: Raúl Castillo, exsubdirector de Depor

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