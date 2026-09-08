Por Redacción EC

Lima volverá a convertirse en una cancha donde el deporte también se juega fuera de ella. El próximo 17 de septiembre, la capital será sede de **SPORTBIZ Perú | RIMAC 2026**, segunda edición en el país de este congreso internacional de Sports Business que reunirá a representantes de clubes, federaciones, marcas, empresas y medios para hablar de una industria que no deja de crecer.