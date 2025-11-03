Mariano Navone venció 2-1 a Marco Cecchinato, este domingo 2 de noviembre, y se consagró campeón del Challenger de Lima 2025. El tenista argentino se impuso al italiano por 6-4, 5-7 y 6-4 en el Club Los Inkas.

El duelo ante Cecchinato tuvo más complicaciones de las esperadas. En el segundo set, Navone estuvo arriba por 4-1, pero el italiano remontó y pudo llevarse el parcial.

En el tercer set, el argentino estaba 0-2 abajo, recuperó, tras idas y vueltas, el dominio y consiguió su octavo título Challenger.

Con este triunfo, Navone, actual número 86 del ranking ATP, tendrá un importante ascenso de 13 puestos. Se instalará en el puesto 73.

