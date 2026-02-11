Ignacio Buse vuelve a la victoria con una remontada épica en el ATP 250 de Buenos Aires

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ignacio Buse supo levantarse de una situación complicada cuando iba 1-5 abajo en el primer set frente a Francesco Passaro.
Por Redacción EC

Ignacio Buse protagonizó uno de los grandes partidos de la jornada en el ATP 250 de Buenos Aires al conseguir un triunfo cargado de emoción, en lo que marcó su regreso oficial a la competencia individual tras un periodo de recuperación por lesión.

