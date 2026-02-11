Ignacio Buse vuelve a la victoria con una remontada épica en el ATP 250 de Buenos Aires

Ignacio Buse protagonizó uno de los grandes partidos de la jornada en el ATP 250 de Buenos Aires al conseguir un triunfo cargado de emoción, en lo que marcó su regreso oficial a la competencia individual tras un periodo de recuperación por lesión.

El joven tenista peruano supo levantarse de una situación complicada cuando iba 1-5 abajo en el primer set frente a Francesco Passaro, y en en el segundo set remontó para terminar imponiéndose por 5-7, 7-5 y 6-4.

Más allá del resultado, la victoria tuvo un valor especial para Buse, quien volvió a competir tras un proceso de rehabilitación que atravesó en los últimos meses.

“En el segundo set nunca dejé de tener fe. Los tenistas, hasta que perdemos, nunca pensamos que ya está todo terminado. Lo más importante para mí hoy fueron las sensaciones, me siento bien de salud, y viniendo de una lesión eso es lo principal. Estoy muy contento por estar sano y por volver a competir”, dijo tras su victoria.

Al finalizar el partido, el joven tenista destacó la confianza que mantuvo incluso en los momentos más complicados del duelo.