Novak Djokovic no pudo contener las lágrimas. El serbio quedó eliminado en la primera ronda del US Open 2026 tras perder ante el argentino Mariano Navone por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, pero el resultado quedó en segundo plano ante una de las imágenes más conmovedoras de la jornada. En el quinto set, cuando su físico ya estaba al límite, Nole ganó un punto y recibió una prolongada ovación del público. La emoción pudo más y el campeón terminó llorando sobre la cancha.

Fue una batalla que Djokovic comenzó ganando, pero que terminó convirtiéndose en una lucha contra su propio cuerpo. El serbio sufrió durante el encuentro, llegó a vomitar y recibió atención médica por molestias en la espalda y el hombro. Aun así, se negó a abandonar.

“Pensé en rendirme, pero luego gané el segundo set, e incluso el tercero. Pensé que quizás había una oportunidad. Después, en el cuarto y el quinto set, no quise abandonar, quise terminar”, confesó después del partido.

Djokovic explicó que los problemas físicos lo acompañaron durante buena parte del encuentro y terminaron condicionando su rendimiento. “Creo que era obvio que me sentía fatal en la cancha. Desafortunadamente, tuve problemas con eso en casi todos los partidos de este año. Vomito... es un problema grave. Después de eso, todo mi cuerpo empieza a fallar, calambres, dolores... Al final, mi espalda cedió, al igual que mi hombro”, señaló.

"Navone"



Porque venció a Novak Djokovic en 5 sets y lo eliminó del US Open. pic.twitter.com/nNbG9sz9gX — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) August 31, 2026

La escena de las lágrimas también tuvo un significado especial por lo que Djokovic ha construido en Nueva York a lo largo de su carrera. Esta vez, sin embargo, el público no vio al campeón levantando un trofeo, sino a un tenista veterano intentando resistir hasta el último punto. “No puedo entrar en tantos detalles ahora mismo. Estoy pensando en lo que está pasando y cuánto tiempo más podré seguir así”, dijo.

Por su parte, Navone celebró el triunfo más importante de su carrera. El argentino, que remontó después de perder los dos primeros sets, reconoció la magnitud del momento: “Es lo mejor que he sentido en una cancha. Esta cancha increíble, el escenario más grande, es increíble. La forma en la que jugamos, cinco sets contra el GOAT. No es algo de todos los días”, indicó.

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