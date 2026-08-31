El tenista serbio cayó ante el argentino Mariano Navone en cinco sets y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al quebrarse frente a la ovación del público. (Foto: AFP)
El tenista serbio cayó ante el argentino Mariano Navone en cinco sets y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al quebrarse frente a la ovación del público. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Novak Djokovic no pudo contener las lágrimas. El serbio quedó eliminado en la primera ronda del US Open 2026 tras perder ante el argentino Mariano Navone por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, pero el resultado quedó en segundo plano ante una de las imágenes más conmovedoras de la jornada. En el quinto set, cuando su físico ya estaba al límite, Nole ganó un punto y recibió una prolongada ovación del público. La emoción pudo más y el campeón terminó llorando sobre la cancha.

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