Ganadoras de la exclusiva experiencia de moda con Ale Morey y su nueva colección “Calma” | #ExperienciasEC

Tres suscriptoras de El Comercio y sus acompañantes tendrán la oportunidad de vivir un encuentro íntimo con la diseñadora Ale Morey, quien presentará en primicia su colección “Calma”, días antes de su lanzamiento oficial.

Durante esta velada exclusiva, los asistentes se sumergirán en el universo creativo de Ale Morey a través de una conversación y desfile performático donde se mostrarán los looks clave de la colección. Además, podrán explorar un espacio sensorial tipo galería, conocer el moodboard de inspiración y llevarse consigo frases del especial “Tótem de calma”.

La velada estará acompañada por los cócteles de La Fidelia, preparados a base de sus reconocidas infusiones, y contará también con la participación de Herbario, marca peruana dedicada a la belleza y el bienestar a través de mezclas artesanales de aceites vegetales. Como cierre especial, cada suscriptora recibirá un polo exclusivo diseñado por la propia Ale Morey.

Las ganadoras de esta experiencia son:

Natalia Reátegui

Vitalina Herrera

Carmen Rosa Canchucaja

Felicitamos a cada una de ellas y les agradecemos por ser parte de nuestra comunidad.

Recuerda que todos los meses tenemos nuevas experiencias exclusivas para nuestros suscriptores. Tú podrías ser el próximo ganador.

