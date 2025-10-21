Ganadores de la experiencia en Ostería Convivium | #ExperienciasEC

La auténtica cocina italiana será la protagonista de esta nueva ExperienciaEC, que ya tiene a sus ganadores.

Tres suscriptores de El Comercio y sus acompañantes disfrutarán de una velada especial en Ostería Convivium, el restaurante que celebra la tradición y creatividad de Italia en cada plato.

Ostería Convivium se distingue por mantener viva la esencia de la cocina italiana, adaptando su propuesta a los productos de temporada y ofreciendo siempre una experiencia cálida y cercana. Esta velada promete ser una combinación perfecta de sabor, aprendizaje y disfrute.

Los ganadores de esta experiencia son:

Francisco Pereyra

Jorge Valentin

Magaly Zúñiga

Felicitamos a cada uno de ellos y les agradecemos por ser parte de nuestra comunidad de suscriptores.

