Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Cristina Torres Rodríguez

El sonido del hielo al caer en el vaso marcó el inicio de la experiencia. En Circo Terraza Lounge, la terraza del Real InterContinental Lima Miraflores, la barra se convirtió en aula y escenario para una nueva edición de #ExperienciasEC, donde la coctelería fue mucho más que una bebida: fue proceso, técnica y creatividad en acción.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Una noche de “Maestros cocteleros” en Circo Terraza Lounge | #ExperienciasEC
Experiencias

Una noche de “Maestros cocteleros” en Circo Terraza Lounge | #ExperienciasEC

Vive la experiencia “Pasta e basta” en Ostería Convivium | #ExperienciasEC
Experiencias

Vive la experiencia “Pasta e basta” en Ostería Convivium | #ExperienciasEC

Ganadores de la experiencia en Circo Terraza Lounge | #ExperienciasEC
Experiencias

Ganadores de la experiencia en Circo Terraza Lounge | #ExperienciasEC

Experiencia de arte y música: FashArt x Wink Studio
Experiencias

Experiencia de arte y música: FashArt x Wink Studio