Una noche de “Maestros cocteleros” en Circo Terraza Lounge | #ExperienciasEC

El sonido del hielo al caer en el vaso marcó el inicio de la experiencia. En Circo Terraza Lounge, la terraza del Real InterContinental Lima Miraflores, la barra se convirtió en aula y escenario para una nueva edición de #ExperienciasEC, donde la coctelería fue mucho más que una bebida: fue proceso, técnica y creatividad en acción.

Esta nueva experiencia tuvo el nombre de “Maestro coctelero”.

La noche estuvo guiada por Renzo Bermúdez, con 22 años de trayectoria en la barra, quien compartió con los asistentes la lógica detrás de la creación de nuevos cócteles. Habló del “algoritmo” que utilizan los maestros cocteleros: una estructura que combina base, acidez, dulzor, textura y aroma, pero que siempre deja espacio a la interpretación personal. Porque en la barra, como explicó, cada cóctel será distinto según quien lo prepare y la técnica que use.

Todos los participantes disfrutando de la experiencia Maestros Cocteleros. / © Valentina Astuhuamán / Icónica

La experiencia comenzó con la elección de la base según el tipo de trago que querían, podía ser a base de ron, pisco, vodka y más. Luego, los participantes conocieron los utensilios que utilizarían y pasaron a seleccionar un cordial, que es una preparación sin alcohol que aporta sabor, como piña, manzana o hierba luisa, entendiendo cómo este componente define el carácter del trago. Posteriormente se explicó el uso del hielo y la forma de los mismos en base a la forma del vaso en el que se serviría. Finalmente, cada uno añadió los toppings de su preferencia, ajustando detalles y afinando su propia creación.

Renzo Bermudez, Gonzalo Herrera y Guillermo González en plena preparación de sus cócteles. / © Valentina Astuhuamán / Icónica

Entre mezclas, aromas y pruebas de paladar, los suscriptores descubrieron que la coctelería también es memoria y registro: la capacidad de identificar sabores y construir combinaciones a partir de la experiencia sensorial acumulada en la barra.

Al finalizar esta actividad, cada suscriptor obtuvo un diploma en el que se lo reconocía como un experto en cócteles gracias a Circo Terraza Lounge.

La velada continuó con una cena de siete tiempos que amplió el recorrido más allá del vaso. Guiados por José Luis Chuman, jefe de cocina de Nina y Circo, los asistentes exploraron distintos espacios gastronómicos del hotel, en un diálogo entre cocina y coctelería que cerró la noche frente al mar miraflorino.

/ Cristina Torres Rodríguez

Algunos de los potajes presentados fueron carpaccio de lomo, pulpo al carbón, pastel de choclo, ceviche caliente y entraña, cada uno con el sello de cada casa gastronómica del Real InterContinental Lima Miraflores.

Así se vivió una nueva #ExperienciaEC: una travesía líquida y culinaria donde cada decisión en la barra contó una historia distinta.

