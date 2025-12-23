Los primeros talleres de inteligencia artificial dictados por El Comercio a estudiantes de la especialidad de Periodismo de la PUCP. "Tenemos que estar preparados para afrontar los cambios con responsabilidad", dijo Jack Lo, director de la especialidad. (Foto: Julio Reaño/GEC)
Talleres de IA
elcomercio

Talleres de IA

  • Los primeros talleres de inteligencia artificial dictados por El Comercio a estudiantes de la especialidad de Periodismo de la PUCP. "Tenemos que estar preparados para afrontar los cambios con responsabilidad", dijo Jack Lo, director de la especialidad. (Foto: Julio Reaño/GEC)
    1 / 22

    Los primeros talleres de inteligencia artificial dictados por El Comercio a estudiantes de la especialidad de Periodismo de la PUCP. "Tenemos que estar preparados para afrontar los cambios con responsabilidad", dijo Jack Lo, director de la especialidad. (Foto: Julio Reaño/GEC)

  • Todos los estudiantes utilizaron información electoral para aprender a integrar herramientas de IA de Google para periodistas. (Foto: Julio Reaño/GEC)
    2 / 22

    Todos los estudiantes utilizaron información electoral para aprender a integrar herramientas de IA de Google para periodistas. (Foto: Julio Reaño/GEC)

  • Estudiantes de Periodismo de la PUCP participaron en dos jornadas de capacitación. (Foto: Julio Reaño/GEC)
    3 / 22

    Estudiantes de Periodismo de la PUCP participaron en dos jornadas de capacitación. (Foto: Julio Reaño/GEC)

  • Segunda jornada del taller de inteligencia artificial para estudiantes de la especialidad de Periodismo de la PUCP. (Foto: Julio Reaño/GEC)
    4 / 22

    Segunda jornada del taller de inteligencia artificial para estudiantes de la especialidad de Periodismo de la PUCP. (Foto: Julio Reaño/GEC)

  • Taller de IA para estudiantes de periodismo de la PUCP. (Foto: Julio Reaño/GEC)
    5 / 22

    Taller de IA para estudiantes de periodismo de la PUCP. (Foto: Julio Reaño/GEC)

  • "Los desafíos que abre la IA son imprescindibles para formar periodistas comprometidos con su sociedad", dijo Marcel Velázquez, decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de San Marcos.
    6 / 22

    "Los desafíos que abre la IA son imprescindibles para formar periodistas comprometidos con su sociedad", dijo Marcel Velázquez, decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de San Marcos.

  • Los talleres de inteligencia artificial para estudiantes de San Marcos se dictaron en el campus universitario. (Foto: César Bueno/GEC)
    7 / 22

    Los talleres de inteligencia artificial para estudiantes de San Marcos se dictaron en el campus universitario. (Foto: César Bueno/GEC)

  • Los talleres de inteligencia artificial para estudiantes de San Marcos se dictaron en octubre. (Foto: César Bueno/GEC)
    8 / 22

    Los talleres de inteligencia artificial para estudiantes de San Marcos se dictaron en octubre. (Foto: César Bueno/GEC)

  • Estudiantes de San Marcos tras la entrega de certificados de participación. (Foto: César Bueno/GEC)
    9 / 22

    Estudiantes de San Marcos tras la entrega de certificados de participación. (Foto: César Bueno/GEC)

  • Estudiantes de la Universidad Científica del Sur (UCSUR) recibieron los talleres donde aprendieron a usar herramientas de IA de Google para medios. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)
    10 / 22

    Estudiantes de la Universidad Científica del Sur (UCSUR) recibieron los talleres donde aprendieron a usar herramientas de IA de Google para medios. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)

  • Talleres de inteligencia artificial en la UCSUR. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)
    11 / 22

    Talleres de inteligencia artificial en la UCSUR. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)

  • Clausura de los talleres de IA para estudiantes de Comunicaciones de la UCSUR junto al decano de la facultad, Raúl Castro. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)
    12 / 22

    Clausura de los talleres de IA para estudiantes de Comunicaciones de la UCSUR junto al decano de la facultad, Raúl Castro. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)

  • Estudiantes de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. (Foto: Joel Alonzo/GEC)
    13 / 22

    Estudiantes de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. (Foto: Joel Alonzo/GEC)

  • Estudiantes de Comunicaciones de la USIL. (Fotos: Joel Alonzo/GEC)
    14 / 22

    Estudiantes de Comunicaciones de la USIL. (Fotos: Joel Alonzo/GEC)

  • Rolando Rodrich, decano de la Facultad de Comunicación de la USIL, participó en la clausura de talleres. (Foto: Antonio Melgarejo)
    15 / 22

    Rolando Rodrich, decano de la Facultad de Comunicación de la USIL, participó en la clausura de talleres. (Foto: Antonio Melgarejo)

  • Los talleres en la USIL se realizaron junto a Google News Initiative y la Asociación Nacional de Periodistas. (Foto: Antonio Melgarejo/GEC)
    16 / 22

    Los talleres en la USIL se realizaron junto a Google News Initiative y la Asociación Nacional de Periodistas. (Foto: Antonio Melgarejo/GEC)

  • Estudiantes de la Universidad de Piura (UDEP) participaron en los talleres de IA que dictó El Comercio junto a Google News Initiative y la Asociación Nacional de Periodistas. (Foto: UDEP)
    17 / 22

    Estudiantes de la Universidad de Piura (UDEP) participaron en los talleres de IA que dictó El Comercio junto a Google News Initiative y la Asociación Nacional de Periodistas. (Foto: UDEP)

  • Raquel Ramos, decana de la UDEP, participó en la entrega de certificados. (Foto: UDEP)
    18 / 22

    Raquel Ramos, decana de la UDEP, participó en la entrega de certificados. (Foto: UDEP)

  • Segunda jornada del taller de inteligencia artificial para estudiantes de periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. (Foto: Violeta Ayasta/GEC)
    19 / 22

    Segunda jornada del taller de inteligencia artificial para estudiantes de periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. (Foto: Violeta Ayasta/GEC)

  • Estudiantes de la Universidad Jaime Bausate y Meza en la entrega de certificados tras asistir a dos jornadas de talleres. (Foto: Violeta Ayasta/GEC)
    20 / 22

    Estudiantes de la Universidad Jaime Bausate y Meza en la entrega de certificados tras asistir a dos jornadas de talleres. (Foto: Violeta Ayasta/GEC)

  • Estudiantes de la Universidad Jaime Bausate y Meza participaron en dos sesiones del taller. (Foto: Violeta Ayasta/GEC)
    21 / 22

    Estudiantes de la Universidad Jaime Bausate y Meza participaron en dos sesiones del taller. (Foto: Violeta Ayasta/GEC)

  • Los estudiantes aprendieron a integrar estas herramientas de IA en su rutina periodística. (Foto: Julio Reaño/GEC)
    22 / 22

    Los estudiantes aprendieron a integrar estas herramientas de IA en su rutina periodística. (Foto: Julio Reaño/GEC)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow
Alicia Rojas Sánchez
Alicia Rojas Sánchez

Entre octubre y diciembre de este año, el MediaLab de El Comercio capacitó a 241 estudiantes universitarios de Lima y Piura en la aplicación ética de herramientas de .Se trató de los primeros talleres diseñados por nuestro laboratorio de innovación para estudiantes de las facultades de periodismo y comunicación de siete instituciones educativas, quienes aprendieron a integrar IA para procesar información y datos relacionados con las .

Las 28 horas de capacitación fueron dictadas en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP),la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Científica del Sur (Ucsur),la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), la Universidad de Piura (UDEP), la Universidad Jaime Bausate y Meza y el Instituto Sise, junto a Google News Initiative(GNI) y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), que se sumaron a El Comercio como aliados.

Como parte de esta alianza, los estudiantes aprendieron a utilizar plataformas de Google con IA para periodistas, como Pinpoint y NotebookLM, así como herramientas para la cobertura electoral y gesta de comunidades, todas ellas con enfoque en la cobertura electoral que se viene desplegando.

Uno de los componentes de estos talleres fue recolectar las experiencias de universitarios con la IA para conocer desde cuándo y cómo integran estas herramientas en su rutina. Las respuestas demuestran que el contacto con esta disciplina tecnológica empezó en el 2023 en la mayoría de los casos reportados y la emplean para transcribir entrevistas, organizar datos, mejorar sus flujos de trabajo y ahorrar tiempo al resolver tareas técnicas. Los talleres del MediaLab ofrecieron conocimientos más amplios en cuanto a la aplicación de las herramientas de IA y fortalecieron la perspectiva ética que debe primar en cada parte del proceso, refirieron los estudiantes.

“Los desafíos que abre la IA son imprescindibles para formar periodistas comprometidos con su sociedad”, dijo Marcel Velázquez, decano en San Marcos, al finalizar los talleres.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC