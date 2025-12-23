Entre octubre y diciembre de este año, el MediaLab de El Comercio capacitó a 241 estudiantes universitarios de Lima y Piura en la aplicación ética de herramientas de inteligencia artificial (IA).Se trató de los primeros talleres diseñados por nuestro laboratorio de innovación para estudiantes de las facultades de periodismo y comunicación de siete instituciones educativas, quienes aprendieron a integrar IA para procesar información y datos relacionados con las elecciones 2026.

Las 28 horas de capacitación fueron dictadas en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP),la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Científica del Sur (Ucsur),la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), la Universidad de Piura (UDEP), la Universidad Jaime Bausate y Meza y el Instituto Sise, junto a Google News Initiative(GNI) y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), que se sumaron a El Comercio como aliados.

Como parte de esta alianza, los estudiantes aprendieron a utilizar plataformas de Google con IA para periodistas, como Pinpoint y NotebookLM, así como herramientas para la cobertura electoral y gesta de comunidades, todas ellas con enfoque en la cobertura electoral que se viene desplegando.

Uno de los componentes de estos talleres fue recolectar las experiencias de universitarios con la IA para conocer desde cuándo y cómo integran estas herramientas en su rutina. Las respuestas demuestran que el contacto con esta disciplina tecnológica empezó en el 2023 en la mayoría de los casos reportados y la emplean para transcribir entrevistas, organizar datos, mejorar sus flujos de trabajo y ahorrar tiempo al resolver tareas técnicas. Los talleres del MediaLab ofrecieron conocimientos más amplios en cuanto a la aplicación de las herramientas de IA y fortalecieron la perspectiva ética que debe primar en cada parte del proceso, refirieron los estudiantes.

“Los desafíos que abre la IA son imprescindibles para formar periodistas comprometidos con su sociedad”, dijo Marcel Velázquez, decano en San Marcos, al finalizar los talleres.