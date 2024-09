La edición invierno 2024 del SCImago Media Ranking puso a El Comercio en el primer lugar de Latinoamérica por segunda vez consecutiva. Tal como ocurrió en la medición de verano 2024, este Diario se ubicó entre los principales medios del mundo.

El SCImago Media Ranking es una medición se construye a partir de varias métricas web y la combinación de accesos y enlaces (popularidad y prestigio) para evaluar el posicionamiento de los medios y la solidez de su apuesta en web y redes sociales.

El Comercio lidera la lista de medios en América Latina con un indicador de 73,50 puntos y se posiciona sobre La Nación de Argentina (71,25), El Tiempo de Colombia (67,50), Infobae de Argentina (67,25) y Clarín de Argentina (67,00). Además, obtiene la primera posición en Perú, destacando sobre Depor (64,25), Gestión (63,25), Perú21 (63,25), y La República (61,00), entre otros.

El Comercio lidera el SCImago Media Ranking en Latinoamérica.

En la categoría Noticias Generales sobre medios globales en español, El Comercio se ubica en el cuarta posición, precedido solo por The New York Times, El País y AFP, subiendo un puesto desde la edición pasada.

El Comercio se ubica en el cuarto puesto de la categoría Noticias Generales sobre medios globales en español en el SCImago Media Rankings

Mientras tanto, en la categoría Noticias Generales, sobre el global de medios, se ubica en puesto 22 de una lista en la que destacan The New York Times, USA Today, The Guardian, entre otros.

El Indicador de Reputación Digital (IRD) permite evaluar y comparar la reputación de los medios informativos digitales a nivel global. Desde enero de 2023, SCImago Media Rankings (scimagomedia.com) utiliza el IRD como instrumento de evaluación y medición compuesto por métricas web provenientes de fuentes confiables, estables y accesibles globalmente.

El IRD proporciona una base para la comparación cualitativa de los medios digitales según un modelo webométrico basado en los siguientes aspectos: Flujo de citas (el nivel de citación de los medios por parte de otros sitios web); Trust Flow (la calidad de los sitios que enlazan con los medios) y clasificación de dominio y puntuación de autoridad (la autoridad de los dominios de medios).

Según los investigadores responsables del estudio, este enfoque webométrico supera las limitaciones de los dos paradigmas de medición de medios utilizados hasta ahora: el tradicional basado en la audiencia y el más reciente centrado en la popularidad de las redes sociales.

“En un entorno de hipercompetencia digital, entendemos que los indicadores de visibilidad web pueden servir como métricas válidas para evaluar los medios conectando la reputación social asociada a la idea de marca (la capacidad del medio de proyectarse como actor influyente en la sociedad, ser prescriptor y moldear la opinión pública) con indicadores objetivos y medibles de acceso y vinculación que permitan realizar un benchmarking global”, indica la web de SCImago al detallar su metodología.