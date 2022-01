En su quinta edición consecutiva el Concurso Periodismo que llega sin violencia premió las buenas prácticas en materia informativa contra la violencia de género. En ese sentido, se reconoció la labor de Katherine Subirana Abanto, coordinadora editorial del suplemento El Dominical de El Comercio, quien lideró la “Categoría Digital” con su trabajo “800 peruanas denunciaron ser hostigadas en Internet en 2021″.

“Te voy a ser sincera, me emociona muchísimo el premio por varias cosas. La primera, porque cuando estudié en la universidad (estudié en San Marcos) fui voluntaria en Calandria, y tener hoy el reconocimiento de una institución que me ayudó a formarme profesionalmente es lindo. Es importante. Es como decir aquí aprendí algo bueno y esto me quedó grabado”, cuenta emocionada Subirana.

Actualmente lleva una maestría en género en su alma máter y dada su preocupación por impulsar temáticas referidas a la mujer y la importancia del enfoque de género en el periodismo, Subirana sostiene: “Me digo feminista con la misma convicción con la que me digo periodista. No me imagino la vida sin trabajar por crecer en ambos sentidos”.

“Recibir un premio por ello muestra la importancia de que un diario como el nuestro, El Comercio, tenga la capacidad y la voluntad de poner en agenda el asunto, la reafirmación de la necesidad de que nos involucremos en ser parte de la solución visibilizando el problema”, expresa convencida.

La pandemia hizo que nuestra vida se volviera, sobre todo, virtual. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer recordamos que Internet no es un espacio seguro para las mujeres. (Ilustración: Víctor Aguilar).

La violencia de género es un grave problema social que afecta los derechos humanos, la salud y el desarrollo profesional y personal de miles de mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas en el país.

El Concurso Periodismo que llega sin violencia convocó 67 trabajos periodísticos, de las regiones de Lima, Áncash, Cajamarca, Arequipa, La Libertad, Tacna, Tumbes, Ucayali, Junín, Ayacucho, San Martín, Lambayeque, Puno, Loreto, Piura, Huánuco; premiando así a las y los periodistas que demostraron buenas prácticas de tratamiento informativo-noticioso, respetuoso de los derechos de las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Asimismo, se reconoció y alentó la labor ejercida por las y los ganadores, en la ceremonia de premiación, en la prevención de la violencia; promoviendo formas de convivencia pacíficas, justas y equitativas, tan importantes en un contexto de aislamiento social como el que vivimos, en medio de tercera ola de contagios con la COVID -19.

Para El Comercio es importante que toda la audiencia se mantenga informada sobre la violencia de género y cómo identificarla en los espacios digitales mediante la publicación de diferentes informes, especiales, videos y noticias por parte de nuestros periodistas. No olvides revisar nuestra web elcomercio.pe y darle una mirada a las últimas noticias de cara a toda la coyuntura nacional e internacional.