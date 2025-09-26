Lima volverá a vibrar al ritmo de la bachata con el regreso de Prince Royce, quien se presentará en Arena 1 de la Costa Verde el próximo miércoles 1 de octubre como parte de su esperado “Eterno Tour”.

Gracias a Club El Comercio, los suscriptores activos podrán acceder a un 30 % de descuento exclusivo en entradas para disfrutar de este gran concierto.

El espectáculo contará con la participación especial de Johnny Sky, una de las voces más románticas del género, como artista invitado para abrir la noche.

Con más de 10 millones de álbumes vendidos, 22 números 1 en radio, 25 Premios Billboard de la Música Latina y más de 14 mil millones de streams globales, Prince Royce se ha consolidado como el máximo exponente de la bachata moderna. Su último disco, Eterno, reinterpreta clásicos de artistas como The Beatles, Bee Gees, Elvis Presley y Air Supply, llevándolos a su terreno con arreglos frescos y su inconfundible estilo.

La noche promete ser un recorrido por himnos como “Corazón sin cara”, “Darte un beso”, “La carretera” y “Sensualidad”, además de las nuevas versiones de su más reciente álbum.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos.