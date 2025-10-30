Después de más de una década de ausencia, Belanova regresa a los escenarios con su esperada gira “Vida en Rosa Tour 2025”, y Lima será una de las paradas más especiales del recorrido.

Los suscriptores de El Comercio pueden acceder a un 20 % de descuento exclusivo en la compra de entradas a través de Ticketmaster, válido por tiempo limitado.

El concierto se realizará el 21 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, y promete revivir los grandes éxitos que marcaron a toda una generación.

La agrupación mexicana, integrada por Denisse Guerrero, Édgar Huerta y Ricardo Arreola, conquistó América Latina con temas como “Rosa Pastel”, “Por Ti” y “Me Pregunto”, himnos del pop electrónico de los 2000. Ahora, con esta gira, celebran más de dos décadas de trayectoria con un espectáculo visual y sonoro que une la nostalgia con la renovación artística.