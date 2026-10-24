Bosque de Sobralias para los asistentes al teatro que buscan algo diferente.
Bosque de Sobralias para los asistentes al teatro que buscan algo diferente.
Por Redacción EC

Próximamente se presentará en Lima “Bosque de Sobralias”, una conmovedora obra de danza-teatro que propone explorar la belleza y fragilidad de la existencia. Las funciones se llevarán a cabo en el Teatro Antonio Banderas del Centro Español del Perú, ubicado en Jesús María.

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