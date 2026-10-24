Próximamente se presentará en Lima “Bosque de Sobralias”, una conmovedora obra de danza-teatro que propone explorar la belleza y fragilidad de la existencia. Las funciones se llevarán a cabo en el Teatro Antonio Banderas del Centro Español del Perú, ubicado en Jesús María.

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Inspirada en la breve y fascinante vida de la Sobralia chrysostoma —una flor que despierta, crece, ama, se transforma y desaparece en un corto periodo—, la puesta en escena utiliza el movimiento y la expresividad corporal para reflexionar sobre el paso del tiempo. En medio de este escenario metafórico, la obra plantea que lo único de lo que tenemos certeza es del presente, convirtiéndose en una celebración de la vida mientras todavía estamos a tiempo de sentirla.

Una experiencia escénica

A través de un lenguaje visual poético, la propuesta busca conectar al espectador con sus propias emociones, recordando la importancia de valorar cada etapa de nuestro tránsito. La obra se posiciona así como una alternativa distinta dentro de la cartelera cultural limeña, combinando estética, reflexión y sensibilidad artística.

Las funciones se realizarán en fechas seleccionadas a partir del mes de noviembre en el recinto de Jesús María, ofreciendo a los amantes de las artes escénicas una experiencia íntima y profunda.

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