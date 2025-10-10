Los suscriptores de El Comercio que disfrutan de la lectura podrán aprovechar un 20 % de descuento en todo el fondo editorial propio de Librerías Crisol, disponible desde el 2 de octubre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.

El beneficio incluye títulos de distintas categorías como literatura, infantil, juvenil, gastronomía, política, bienestar, ciencias, arte y humanidades, entre otras. La promoción busca fomentar la lectura y premiar la fidelidad de los suscriptores con precios especiales en ediciones seleccionadas.

El descuento aplica en todas las tiendas físicas de Crisol a nivel nacional, presentando el DNI físico del suscriptor de El Comercio al momento de la compra.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos.