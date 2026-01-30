“Las veces que no (te) dije te quiero” regresa a los escenarios con una propuesta íntima y reflexiva que reúne a tres generaciones de hombres —un hijo, un padre y un abuelo— en una noche marcada por recuerdos, silencios y emociones que cuesta expresar.

Dirigida por Renato Piaggio y escrita por Mario Zanatta, la obra propone una mirada sensible sobre los vínculos familiares, la masculinidad y la dificultad de expresar el afecto. A lo largo del encuentro entre los personajes, el texto aborda temas como la soledad, las presiones familiares, el paso del tiempo y la importancia de decir aquello que muchas veces se posterga.

El reestreno representa, además, una nueva oportunidad para que el público se confronte con una historia que cuestiona la forma en la que se construyen las relaciones afectivas y cómo el silencio puede marcar generaciones. Con una puesta en escena cercana y emocional, la obra invita a reflexionar sobre el valor de decir “te quiero” antes de que sea demasiado tarde.

