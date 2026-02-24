Los amantes de la cocina italiana tienen una oportunidad imperdible en Symposium Lima Ristorante, uno de los espacios más elegantes y celebrados de gastronomía italiana en Lima. Por tiempo limitado, el restaurante ofrecerá un 50% de descuento en toda su carta, beneficio exclusivo para suscriptores de El Comercio con acceso a Club El Comercio.

Ubicado en San Isidro, Symposium combina tradición y técnica con una propuesta inspirada en la auténtica cocina italiana, elaborada con ingredientes de alta calidad y presentada en un ambiente acogedor y sofisticado. Es una opción ideal tanto para una cena especial como para un almuerzo de negocios.

Entre los platos recomendados para aprovechar esta promoción destacan el risotto al pesto con mariscos, cremoso y equilibrado, donde los sabores del mar se integran con la intensidad del pesto; el asado de tira al vino Montepulciano con polenta al mascarpone, de textura tierna y notas profundas; y el tartare di manzo, una entrada fresca y elegante preparada con lomo fino, mostaza antigua, huevo en costra y alcaparras. Para cerrar la experiencia, el clásico tiramisú de la casa es uno de los postres más solicitados.

Revisa los términos y condiciones en la web del Club El Comercio o en la App.