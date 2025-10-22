La educación del futuro ya está aquí. YOURWAY LEARNING, la innovadora herramienta educativa desarrollada en Estados Unidos, combina tecnología de inteligencia artificial avanzada con metodologías pedagógicas modernas alineadas al Currículo Nacional peruano.

Ahora, los suscriptores del Club El Comercio pueden acceder a una licencia anual con 50 % de descuento exclusivo.

YOURWAY LEARNING ha sido diseñada para convertirse en “el profesor que siempre quisiste para tu hijo”, brindando apoyo en áreas como matemática, ciencia, comunicación y personal social. Su interfaz en español, dinámica y fácil de usar, permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo, mientras que los padres y docentes obtienen recursos personalizados que optimizan el tiempo y potencian el aprendizaje.

Más allá de responder preguntas, esta herramienta fomenta el pensamiento crítico, la autonomía y la comprensión profunda, adaptándose a las necesidades de cada alumno. Además, representa un importante ahorro frente a los métodos tradicionales de apoyo académico.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.