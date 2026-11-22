Según el censo nacional de ‘otaria flavescens’, elaborado en marzo pasado, a lo largo de la costa nacional “se contabilizó un mínimo de 72.651 individuos”; es decir, los decesos equivalen al 15% de la población local. / VW Pics

Por lo menos 18.585 animales silvestres costeros –entre mamíferos y aves– han muerto en el Perú solo entre enero y octubre de este año. Los especialistas consultados por ECData coinciden en que una de las principales causas es el fenómeno de El Niño, el cual podría alcanzar “una intensidad sin precedentes”, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Se trata del tercer año con más muertes de fauna costera en el país en el período 2022-2026. En el 2022, las autoridades confirmaron un letal brote de influenza aviar y contabilizaron 61.840 decesos. En el 2023, un año atípico en el que un evento de El Niño se sumó a la crisis por la influenza, se registraron 265.708 muertes de animales costeros. En tanto, en el 2024 hubo 206 muertes y el año pasado 2.246.

“La cifra alta [este 2026] se debe básicamente a El Niño. Al tomar las muestras, hemos evidenciado que muchos de ellos [cadáveres] tienen hallazgos de necropsia como inanición; es decir, todo el tracto digestivo está vacío. La condición física del cuerpo también era de un animal muy delgado”, explicó el médico veterinario Javier Jara, especialista en fauna silvestre del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

La bióloga marina Joanna Alfaro, investigadora titular de la Universidad Científica del Sur, detalló que en cada evento de El Niño “los animales marinos son los primeros en caer”, debido a que la anchoveta –su principal fuente de alimento– se desplaza en busca de aguas más frías. Por esa razón, los lobos marinos y aves marinas “tienen más dificultad para encontrar alimento o no lo encuentran en las zonas a las que normalmente van a buscarlo”.

Frente a la escasez de comida, los mamíferos y aves marinos se movilizan en busca de cardúmenes, en ocasiones a lugares a los que normalmente no llegan. Asimismo, añadió Jara, “priorizan su mantenimiento físico y dejan de lado conductas como la crianza de sus crías e incluso la reproducción”.

A través de la ley de transparencia, El Comercio accedió a las cifras oficiales de muertes de fauna silvestre tanto del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) como del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

La primera institución tiene competencia en las áreas protegidas –en las cuales se concentra el mayor número de animales silvestres– y la otra en el resto del territorio nacional.

Los más vulnerables

Así, se constató que la especie más afectada es el lobo chusco (‘Otaria flavescens’): entre enero y octubre del 2026 murieron 10.877 ejemplares, una cifra que representa el 59% del total de animales muertos este año en la costa peruana.

Según el censo nacional de ‘Otaria flavescens’, elaborado en marzo pasado por el Instituto del Mar Peruano (Imarpe), a lo largo de la costa nacional “se contabilizó un mínimo de 72.651 individuos”; es decir, los decesos equivalen al 15% de la población local.

El lobo chusco es una de las especies más vulnerables ante la llegada del fenómeno. “La principal amenaza para sus poblaciones son los eventos de El Niño. La población sufrió una reducción crítica después de El Niño 97/98 (de 80% aproximadamente). […] Al ser El Niño un evento recurrente, existe la probabilidad, en un futuro cercano, de que la población decline nuevamente de enfrentarse a un Niño fuerte”, indica el “Libro rojo de la fauna silvestre amenazada del Perú” (2018).

Según el censo nacional de ‘otaria flavescens’, elaborado en marzo pasado, a lo largo de la costa nacional “se contabilizó un mínimo de 72.651 individuos”; es decir, los decesos equivalen al 15% de la población local. / VW Pics

En cambio, en los años marcados por la letal gripe aviar, las especies silvestres más afectadas fueron aves marinas. En el 2022, el 98,1% de animales muertos fueron cormoranes guanay (34,3%), piqueros peruanos (32,7%) y pelícanos peruanos (31,1%). En tanto, en el 2023, el 93,1% de decesos fueron de cormoranes guanay (51,3%) y piqueros peruanos (41,9%).

“En cada Niño, se ven muertes de aves, las guaneras son las más vulnerables, y los lobos marinos. Son especies que anidan en la costa, que llevan muchos de sus ciclos de vida cerca de la costa. Si El Niño es más serio, se ven mortalidades más altas y en zonas más extensas de todo el país”, aseveró Joanna Alfaro.

Señal de alerta

El ingeniero Nelson Quispe, especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) del Perú, sostuvo que el cambio climático es un factor fundamental no solo en la intensidad del fenómeno de El Niño, sino también en su frecuencia. “Ahora [el período entre uno y otro evento] es más corto, cada tres o cuatro años. Hace 40 o 50 años, tenías que esperar 10 años o un poco más para que llegue El Niño. Ahora es mucho más frecuente”, afirmó.

Por otro lado, Javier Jara, especialista del Serfor, destacó que solo se podrá evaluar el impacto real del actual evento de El Niño sobre la fauna silvestre cuando haya concluido. “Todos estos datos van a dar soporte para las políticas públicas que se hagan de aquí en adelante”, indicó.

En un comunicado del 13 de noviembre, la comisión encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó que “el calentamiento del mar se mantiene en gran parte del Pacífico tropical, alcanzando su máxima intensidad en la superficie frente a la costa peruana” y que “El Niño costero, iniciado en marzo del 2026, se mantendría con una magnitud extraordinaria hasta febrero del 2027, debilitándose progresivamente hasta julio del 2027”.