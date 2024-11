Este martes se presentaron los resultados de la Cuarta Reunión del Consejo Empresarial de APEC (ABAC, por sus siglas en inglés) que abordó las recomendaciones de los miembros a los líderes APEC y el anuncio de cambio de mando de la presidencia de ABAC a Corea.

Julia Torreblanca, presidenta de ABAC 2024, anotó que el viernes transmitirán las recomendaciones a los líderes APEC para que tomen medidas decisicas que impulsen el crecimiento sostenible e inclusivo.

“Nuestras recomendaciones tienen como objetivo ayudar a APEC a responder rápidamente a estos desafíos, creando oportunidades para personas y empresas en toda la región. Buscamos permitir un acceso equitativo a los beneficios económicos, apoyar a las empresas con bases comerciales sólidas y garantizar un crecimiento sostenible y resiliente”, dijo Torreblanca.

En sus recomendaciones, ABAC insta a APEC a priorizar las necesidades de las micro, peuqñas y medianas empresas (mipymes), en especial las lideradas por mujeres emprendedoras indígenas, explicó Tom Harley, Human Development Working Group Chair de ABAC.

“A través de la formalización, las mujeres podrán tener un mejor acceso al crédito. Al establecer antecedentes formalizados, se potenciaría la percepción de la economía. No vemos la formalización como un medio para que la gente entre en la red tributaria, es un medio de brindar protección y oportunidades”, explicó Harley.

Por otro lado, Torreblanca comentó que las herramientas digitales son clave para integrar a más empresas en las protecciones y oportunidades que ofrece la economía formal y, así, conectar a las mipymes con las cadenas de valor globales.

Janet de Silva, Chair of the Digital and Innovation Task Force, anotó que, como cátedra de innovación digital, realizaron un trabajo importante para contribuir a la hoja de ruta.

“Echamos un vistazo a la conexión entre la economía digital y la formalización. Queríamos hacer un balance de todas las herramientas digitales que han surgido desde la pandemia y de cómo nuestras empresas han recurrido cada vez más a los pagos electrónicos y las plataformas digitales”, dijo.

Así, anotó que lo que han descubierto es una coenxión emergente en la economía digital. Por ejemplo, el 75% de las propiedades de la plataforma Airbnb en Chile son negocios informales y eso les da a los gobiernos acceso a información sobre lo que pueden hacer en torno a los incentivos para ayudar a estas empresas a formalizarse, agregó.

“Tuve el privilegio de visitar Puno y Cusco y he notado que en Perú, el 59% del PBI es informal. Mientras viajaba, me expresaron que no tenían suficientes maestros o los adecuados, no hay fácil acceso a la atención médica, faltan carreteras o agua en los hogares. Todos son elementos importantes para una economía más formalizada”, explicó De Silva.

Otro tema de la agenda es la crisis climática, ya que el mundo ha experimentado durante más de un año temperaturas que superan los 1,5° por encima de los niveles por encima de los niveles preindustriales, agregó Torreblanca.

ABAC y Apec 2025

El tema de ABAC para este año fue el de “Personas, Negocios, Prosperidad”. Para el 2025, el presidente de ABAC 2025 en Corea será Hyun-sang Cho, quien durante el evento anunció que eligieron tres conceptos: Bridge, Business, Beyond, 3B que son clave para construir un mañana sostenible con prioridades para concretar, innovar y prosperar.

“Apec 2025 no solo refleja este espíritu, sino también la voz de los ingenieros del sector privado. Por eso elegimos estos tres conceptos y temas y los llamamos 3B. Tenemos cinco grupos de trabajo anunciados y el Grupo de Trabajo de Integración Económica Regional, IA e Innovación Digital, Sostenibilidad, Finanzas y Economía y el nuevo capítulo llamado Bio y Salud”, dijo Cho.

Cabe mencionar que de la conferencia también participaron Rachel Tauleilei, Chair of the Regional Economic Integration Working Group y - Frank Ning, Chair of the Sustainability Working Group.