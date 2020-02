Los envíos de frutas y hortalizas peruanas concentraron el 74,2% de los despachos agroindustriales no tradicionales al cierre del año pasado, creciendo 10,8% y 2,9%, respectivamente, informó la gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

La exportación de frutas sumó el año pasado US$ 3.535,7 millones, teniendo a la uva (US$ 874,5 millones) como su partida principal con un crecimiento de 8% y una participación de 24,7%.

Le siguió los arándanos con más de US$ 824,8 millones y un crecimiento de 50,9%. De seguir con ese crecimiento, no sorprendería que este año se convierta en el producto más importante de la canasta agroexportadora. Le siguió la palta (US$ 752,1 millones), mango y banana, entre otros, detalló el gremio empresarial.

Los mercados que demandaron estos alimentos fueron EE.UU. (US$ 1.403,1 millones) y Países Bajos (US$ 800,9 millones) que juntos representaron el 62,3% de estos envíos. También destacaron en el ranking por su monto FOB Reino Unido, España, China, Hong Kong, Canadá, Corea del Sur, Chile, Rusia, entre otros.

Hortalizas

ADEX informó que los despachos de hortalizas (US$ 1.152,5 millones) tuvieron como su producto más importante al espárrago fresco (US$ 399,8 millones), concentrando el 34,6% de ese rubro en particular (hortalizas). Otros fueron el espárrago en conserva, alcachofa, cebolla, pimiento morrón en conserva y otros.

Los dos primeros destinos fueron EE.UU. y España, que de manera conjunta concentraron el 66,2%. También resaltaron por su valor exportado Países Bajos, Reino Unido, México, Brasil, Francia, Alemania, Chile y Japón. Otros como Ecuador, Canadá, Colombia, Italia, Bélgica, Puerto Rico, Australia, Bolivia, y Dinamarca formaron parte de la cartera peruana.