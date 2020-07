Entre enero y mayo de este año, las agroexportaciones no tradicionales sumaron US$ 2.428 millones, cifra superior en 0,6% a lo observado en similar periodo de 2019, informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

La cartera agrícola indicó que entre los productos no tradicionales destacaron las exportaciones de frutas y hortalizas, cuyas ventas alcanzaron los US$ 1.527 millones, un aumento de 9,4% respecto a similar periodo de 2019.

Los despachos al exterior de frutas y hortalizas, representaron el 63% de los productos no tradicionales.

Las frutas registraron crecimiento positivo en su valor FOB de exportación, en productos como: uvas frescas, que alcanzó US$ 449 millones (+26%); paltas frescas, US$ 320 millones (+9%); mangos frescos, US$ 222 millones (+22%); mango congelado, US$ 97 millones (+50%); mandarinas, US$ 32 millones (+31%); demás cítricos, US$ 12 millones (+160%); entre otros.

En cuanto al grupo de legumbres y hortalizas, en el período evaluado registraron crecimiento positivo: espárragos congelados, con US$ 17 millones (+5%); las demás hortalizas, US$ 10 millones (+12%); ajos frescos, US$ 7.4 millones (+9%); frijoles caupí, US$ 3.8 millones (+9%); maíz dulce, US$ 3,9 millones (+22%); habas, US$ 2,5 millones (+22%); zapallos, US$ 1,4 millones (+56%); entre otros.

Asimismo, otros productos no tradicionales de la canasta agroexportadora que destacaron durante el periodo enero-mayo son: quinua, con US$ 50 millones (+6%); arroz semiblanqueado, US$ 25 millones (+311%); jengibre, US$ 23 millones (+162%); entre otros.

Los principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Ecuador, Colombia, Inglaterra, Chile, China, Hong Kong y México. Estos 10 países concentraron el 78% del total del valor FOB exportado.

BALANZA COMERCIAL

La balanza comercial agraria, en el periodo enero-mayo del 2020, registró un superávit de US$ 588 millones, cifra superior en 3% en comparación con la registrada en el mismo periodo del año anterior.

Esta situación se atribuye a que se registraron exportaciones por un valor FOB de US$ 2,524 millones, mientras que las importaciones agrarias en valor FOB totalizaron en US$ 1.936 millones.

Minagri apuntó que las agroexportaciones responden a un comportamiento estacional coincidiendo con la temporada alta de cosechas de frutas, café y hortalizas, la cual se da con mayor fuerza entre los meses de junio a diciembre.

Por lo tanto, dado el escenario de recuperación gradual de la economía peruana y del mundo en el segundo semestre, se espera que las exportaciones agrarias al mundo bordeen los US$ 8.000 millones al cierre de 2020, prevé el ministerio.

