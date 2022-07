Tras el Mensaje a la Nación del presidente Castillo, Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores, y Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE) analizaron junto a El Comercio los principales puntos económicos abordados por el mandatario.

“[El mensaje] no ha sido disruptivo y no anima a nada. Por el lado fiscal, genera mayores compromisos, amplía algunos gastos, como aumentar [el sueldo] a docentes. Anuncia muchas cosas, pero no hay un plan consistente y articulado. Es como más de lo mismo. Nada de que, digamos, hay un plan pensado para enfrentar un mundo que se torna más desafiante y para encender nuevamente ese ánimo que se requiere en una economía que se está ralentizando y que va a pasar una factura a la población”, comentó Castilla.

En cuanto a la proyección de crecimiento de 3,6% estimada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Macera apuntó que el panorama internacional podría empujar a revisar a la baja parte de las proyecciones que actualmente existen.

“[Perú] está ingresando a un escenario global más difícil. Los precios del cobre no son los que teníamos hace dos meses y hay un riesgo más fuerte de una ralentización en la economía global. Los vientos de afuera no van a ayudar tanto”, explicó el experto.

Expertos analizan el mensaje presidencial: Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores y Diego Macera, gerente general del IPE.

“Este debería haber sido un año, dado los precios de los minerales además, donde la inversión privada podría haber crecido a tasas bien interesantes”, agregó Macera.

Al respecto, Castilla recordó que, hace 10 años, nuestro país tenía una tasa de inversión alta, similar a la de los países asiáticos –30% del PBI–. Refirió que esta ha caído 9 puntos en una década. “Se invierte menos en el país. La inversión se ha ido a otros lados. La competitividad minera en el país ha decaído”, remarcó.

Macera, por su parte, indicó que una de sus preocupaciones es que existe un componente temporal en el caso de los indicadores de consumo, que vienen registrando una dinámica saludable.

“Se están usando muchos ahorros privados, [agregando] el retiro de la AFP y CTS. Hacia adelante, la sostenibilidad de este consumo no es tan clara en la medida en que hay un mercado laboral resentido y sobre todo, las expectativas están en negativo”, anotó Macera.

Asimismo, subrayó que el escenario actual goza de la inercia de la recuperación económica, sumado a los retiros de AFP, los bonos entregados por el Gobierno y los precios de los metales. No obstante, observó que “este escenario no es sostenible en el mediano o largo plazo”.

Otro de los puntos frente al cual se pronunciaron fue el sistema previsional. Castillo expresó que, en 6 meses, se presentará la propuesta de reforma. Al respecto, Castilla refirió que el sistema no tiene cobertura idónea y que las pensiones son insuficientes.

“Se ha intentado, múltiples veces, reformar el sistema. Hay que partir de que, en los últimos años, el Congreso y los políticos se han dedicado a perforar el sistema. Han habido retiros que han significado casi la pérdida de S/100.000 millones. [...] Es una reforma que carece de contenido inicial. Ojalá que se aborde de manera seria. Se requiere mejorar la seguridad social en el país. Esto implica abordar otras reformas, como la formalización de la economía”, opinó el especialista.