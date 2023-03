En la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, representantes del Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) expusieron sus opiniones sobre el predictamen que, con texto sustitutorio, proponen una ley que modifique la Ley 31143 que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros, precisando la prohibición del cobro de comisión interplaza en todos los canales de otras comisiones.

Cabe señalar que la comisión interplaza es un cobro que realizan las entidades financieras a los clientes que deciden, por ejemplo, enviar dinero, a través de depósitos o transferencias, a una cuenta de otra ciudad (otra plaza) distinta a la localidad en la que abrió su cuenta.

¿Qué dice el predictamen?

Sobre la eliminación de la comisión interplaza, el predictamen plantea que en los contratos de tarjeta de débito no procede el cobro de esta comisión por parte de las empresas del sistema financiero. Ello aplica para las operaciones de retiro, cancelación, depósito o transferencia que se realice usando la infraestructura de la misma entidad, impedimento que se extiende a todos los canales de servicio.

Además, sobre la eliminación de la comisión por transferencia bancaria y pago de tarjeta de crédito, señala que en los contratos de tarjeta de crédito, de cuenta de ahorro y corriente a nivel nacional, no procede el cobro de la comisión por transferencia bancaria, ya sea por transferencia dentro de la misma entidad, transferencia a otra empresa bancaria o transferencia desde otra entidad del sistema financiero.

En este punto, se exceptúa a las transferencias desde o hacia cajas rurales de ahorro y crédito, cajas municipales de crédito popular, cooperativas de ahorro y crédito u otra de similar naturaleza.

Opiniones

El gerente de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera del BCR, Paúl Castillo Bardales, señaló que, si bien comparten el objetivo de las normas que finalmente buscan beneficiar al usuario, se debe tomar en cuenta los efectos colaterales de la propuesta.

“Si la prestación de un servicio financiero que utiliza infraestructura de terceros tiene un costo, no cobrar por este servicio puede implicar que, a futuro, no se puedan hacer nuevas innovaciones. Asimismo, las entidades que brindan este servicio tienen que invertir para conectarse a estos sistemas y actualizar la tecnología recurrentemente para mantener los estándares de calidad. Si no hay posibilidad de recobrar la inversión, los servicios se pueden descontinuar, perjudicando a los usuarios”, explicó.

Con ello, anotó que los objetivos que propone el predictamen se pueden lograr buscando atraer más innovación al sistema de pagos de manera tal que exista más alternativas para los usuarios y exista competencia.

Asimismo, resaltó que el BCR, como órgano rector del sistema de pagos, ha venido apoyando este proceso de innovación. Ha colocado regulación respecto a los códigos QR, buscando estandarizarlos de tal manera que, independientemente del instrumento de pago que se use, sea interoperable. Agregó que en octubre pasado, el BCR ha emitido un nuevo reglamento para buscar que todos los instrumentos de pagos sean también completamente interoperables.

“Pensamos que este camino de facilitar la interoperabilidad, la innovación, es lo que va a ayudar a lograr los objetivos que buscan los predictámenes”, concluyó.

A su turno, la superintendente adjunto de Conducta de Mercado e Inclusión Financiera de la SBS, Mariela Zaldívar Chauca, afirmó que la propuesta, como está diseñada, estaría afectando el sistema de pagos y limitando la innovación e inversión en tecnología.

“(La propuesta) promueve el uso de efectivo, yendo en contra de las políticas públicas que estamos tratando de impulsar en el marco de lo que sería la política nacional de inclusión financiera para generar un mayor uso de sistemas y plataformas digitales”, agregó.

Además, comentó que tampoco permite trazabilidad de los movimientos bancarios y se dan riesgos de seguridad, refiriéndose a que las personas tendrían que seguir moviéndose con dinero en efectivo al no poder utilizar las plataformas de pago electrónicos.

Según la representante de la SBS, el predictamen supone la prestación de servicios totalmente independientes al producto contratado, como sería la cuenta de ahorro o una tarjeta. Con esto, se insta al usuario a acercarse a la institución para realizar servicios adicionales de traslado de fondos de una institución a otra sin asumir costos.

“Afecta la inclusión financiera, desincentiva una mayor profundización y desarrollo de nuevos canales y a la industria para que siga llegando al interior del país. Hoy, distritos que concentran alrededor del 99% de la población tienen presencia del sector financiero. Ha habido una inversión para poder llegar y mejorar la profundización, lo que podría verse afectado frente a este impedimento de cobrar por servicios adicionales”, acotó.

Luego de la exposición, Elías Varas Meléndez, presidente de la comisión, dejó constancia de que la Congresista Sigrid Bazán presentó un oficio solicitando postergar el debate del predictamen y pidió que aún exista el cuarto intermedio con la finalidad de que la comisión evalúe el acumulado de los proyectos.