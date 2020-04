Argentina hará esta semana una oferta de reestructuración de deuda a sus acreedores, dijo a Reuters una fuente del Ministerio de Economía, cuyas gestiones se han visto afectadas por la pandemia global de coronavirus.

El país debe cerca de US$ 70,000 millones en títulos emitidos bajo ley internacional, que el presidente Alberto Fernández ha dicho que la nación no puede pagar si no se le da más tiempo.

"Es más probable el jueves. Seguro que es esta semana", dijo la fuente.

Argentina inicialmente había establecido fin de marzo como límite para llegar a un acuerdo con los acreedores internacionales, pero el proceso de negociación se vio complicado por el brote del COVID-19.

El presidente Fernández dijo en una entrevista el fin de semana que el acuerdo con los tenedores de deuda argentina tendría que ser algo viable para la segunda economía de Sudamérica.

La demora en alcanzar un acuerdo con los bonistas incrementó el riesgo de que Argentina caiga en un default de su deuda. La semana pasada, Argentina postergó el pago de hasta US$ 10,000 millones de deuda emitida bajo ley local hasta fin de año.

TE PUEDE INTERESAR