La liquidez del sector privado -que incluye circulante más depósitos- tuvo un crecimiento anual de 11,2% en mayo, con un incremento de la liquidez en soles de 9,7% y del componente en dólares en 15,4% anual.

El circulante avanzó 26,6% en mayo, crecimiento que contempla el efecto de la mayor acumulación de billetes y monedas de manera precautoria por parte de la población desde el inicio del estado de emergencia ante la pandemia del COVID‐19.

Los depósitos del sector privado crecieron 7,6% anual en mayo. El mayor dinamismo se registró en la modalidad de depósitos de ahorro (28,7%) y a la vista (8,2%). Por otro lado, los depósitos a plazo y CTS disminuyeron 13,5% y 17,8%, respectivamente.

EFECTO DE LA RECOMPOSICIÓN DE MONEDAS

El Total de Obligaciones Sujetas a Encaje (TOSE) es un conjunto de pasivos de las entidades financieras sobre los cuales se calcula el encaje exigible, y comprende principalmente depósitos (vista, plazo y ahorro).

El TOSE en moneda nacional de las empresas bancarias bajó de S/ 205.003 millones a fines de marzo a S/ 201.130 millones al 22 de junio, lo que implica una reducción de S/ 3.873 millones en lo que va del segundo trimestre.

Por su parte, el TOSE en moneda extranjera pasó de US$ 37.065 millones en marzo a US$ 36.732 millones al 22 de junio, acumulando así una caída de US$ 333 millones durante el segundo trimestre. Parte de estos flujos se explica por el cambio de portafolio y una recomposición de monedas en los depósitos que se ha observado desde el mes de abril.

