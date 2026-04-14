La empresa dominicana Magna, con presencia en 19 países de América Latina y Europa, anunció su ingreso al mercado nacional representando a la marca china Baic.

Renato Rivas, presidente de Magna Chile & Perú, estimó la venta de unas 200.000 unidades en el mercado de vehículos livianos este año.

“El mercado peruano es altamente competitivo. Por lo tanto también es prueba y test”, señaló a El Comercio durante una conferencia de prensa realizada hoy junto a BBVA, su ‘partner’ financiero en el país. Otro factor que influyó en su aterrizaje en el Perú, contó Rivas, fue la estabilidad económica, independiente de los cambios políticos .

Humberto Almeyda, gerente general de Magna Perú, quien participó también de la conferencia de prensa, resaltó la exigencia del cliente peruano; busca seguridad, tecnología y confort, así como un respaldo en el servicio post venta y un plan de financiamiento.

Portafolio y planes

De acuerdo con Almeyda, la proveedora automotriz presentará en el país un portafolio de 7 modelos de Baic repartidos en el segmento de sedán (modelo U5), SUV (la X35, X55 y la nueva X7) y ‘off-road’ (BJ30, BJ40 y BJ60). Estos modelos estarán disponibles desde el inicio de operaciones de la compañía.

Agregó que los precios de los modelos oscila entre los US$13.490 y los US$60.000.

A nivel de concesionario, la expectativa es tener 9 ‘partners’ a nivel nacional: tres en Lima y seis en regiones, lo que significa 12 puntos de ventas en la capital peruana y en Chiclayo, Piura, Cajamarca, Trujillo, Arequipa e Ica. Se incluiría también a una ciudad del sur del país.

La proyección de venta para este año es de unas 3.000 unidades, alcanzando un 1,5% de cuota de mercado en el segmento de vehículos livianos.

De momento, Magna ya viene realizando tres primeros embarques de vehículos Baic. Almeyda señaló a El Comercio que estas importaciones traerán hasta 200 unidades aproximadamente de los 7 modelos de Baic, y arribarán al Puerto de Chancay. Con ello, iniciarán las operaciones en mayo. Los próximos embarques arribarán en el Puerto del Callao, añadió.

“Ya estamos por colocar el cuarto, quinto y sexto embarque. [El número de vehículos] va a estar muy relacionados al pronóstico que obtendremos por la cantidad de ‘partners’ en el negocio”, comentó.

En el corto plazo, Magna también apunta a introducir este año su marca premium Arcfox.

“Queremos ser un actor protagónico en el desarrollo de la electromovilidad en Perú. Por eso, estamos preparando y trabajando el plan para lanzar Arcfox y mostrar un ‘line up’ adicional de cuatro modelos, sean unidades de entrada, SUV y sedán”, expresó Rivas.

Alianza financiera

Magna firmó una alianza de BBVA, hoy su ‘partner’ financiero en el país.

Manuel Piñán, director comercial de Banca Automotriz en BBVA Perú, señaló que el objetivo es liderar este mercado de financiamiento vehicular. Esto se sostiene en base a las ventas vehiculares que se realicen en el mercado y al nivel de la cartera de crédito de BBVA en el país.

En ese sentido, contó que además de Magna, también suscribieron un acuerdo con la marca china Omoda & Jaecoo.

El banco espera alcanzar un 60% de penetración en el total de unidades vendida de Baic. Con ello, agregó Piñán, se espera incrementar el nivel de penetración de financiamiento vehicular en el Perú, que actualmente alcanza en 25% de las ventas totales del mercado.

“Tenemos una gran oportunidad de salirnos de ese 25% de penetración de crédito y entrar a 30% y 35%”, consideró.

BBVA espera pasar de S/70 millones a S/80 millones en desembolsos mensuales de créditos vehiculares.