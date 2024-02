El incremento del interés de empresas peruanas por tener presencia en Europa, así como la necesidad de profesionales peruanos de ser asesorados en procesos de ‘real state’, tributación internacional o domicilios fiscales, llevó a que el estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas abra su oficina en Madrid.

“Seguir a nuestros clientes es una misión muy importante. Si nuestros clientes van a Europa, tenemos que acompañarlos. Es una oficina de representación, de relacionamiento. Tenemos un socio y un asociado para comenzar”, explica Alberto Rebaza, socio del estudio.

Esta es la segunda experiencia internacional de Rebaza, Alcázar & De Las Casas, ya que actualmente también opera en Chile.

La llegada a Europa se explica, además, porque los capitales peruanos hallaron en ese mercado una buena forma de crecer y de diversificar riesgos.

“Durante los primeros 20 años del siglo XXI las empresas peruanas se expandían a Chile, a México, un poco menos en Brasil. Tenían el objetivo de ser multilatinas. [...] Con este seguimiento a Madrid no estamos descubriendo nada nuevo. Con la desaceleración de la región, no solo del Perú, el paradigma cambió y hoy las empresas peruanas grandes buscan migrar hacia Estados Unidos y Europa. También pueden ver opciones en la región, pero ese ya no es el único objetivo”, explica.

Precisamente el siguiente objetivo del estudio es iniciar operaciones en Estados Unidos. A pesar de esto, la apertura no será cercana. “Este año no iremos a Estados Unidos, pero próximamente veremos la posibilidad”, señala.

Crecimiento

El año pasado las ventas del estudio crecieron 17% frente a las del 2022. En dicho año ya se encontraban operando por encima de las cifras prepandémicas.

Los resultados del 2023 se dieron por el avance de las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) a pesar de que el año pasado no fue positivo para el cierre de ‘deals’ para todo el mercado local.

“A pesar de la crisis política, de la recesión y del contexto internacional desfavorable, el estudio ha cerrado acuerdos. Lo que sucede es que cuando hay crisis las transacciones son más complejas, el aspecto regulatorio, las negociaciones y el financiamiento es más complejo, los inversionistas buscan a los más expertos del mercado; aunque sea más caro. Por eso en M&A crecimos en 22% el año pasado”, comenta.

En ese sentido, también destaca que la calidad de los inversionistas que buscan cerrar acuerdos es bastante alta.

“Hubo buen movimiento en sectores de energía, minería y agroindustria. Pero no solo son las transacciones, sino también la calidad de los inversionistas. No solo son inversionistas chinos, también entraron fondos de infraestructura o de private equity, también grupos centroamericanos, como el Grupo Hame que compró Agrokasa. La práctica fue robusta”, agrega Alberto Rebaza, socio del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas.

Rebaza también destacó las ventas del área transaccional y de litigios complejos.