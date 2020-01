El 2020 marcará un año de mucha innovación dentro del portafolio Backus. De acuerdo a Álvaro De Luna, director de márketing de Backus, subsidiaria de AB InBev, la compañía lanzará una novedad por mes durante este año y buscará transformar su portafolio.

En esa línea, la primera –y, quizá, más grande– apuesta es Golden, la nueva bebida alcohólica de Backus a base de maíz y cebada, con un sabor muy similar a la cerveza. El ejecutivo explica que es el resultado de exploraciones que han realizado dentro de la categoría.

“Es una bebida muy democrática, gracias al uso de estos ingredientes. Permitirá llegar a consumidores con menor capacidad adquisitiva, a quienes buscan opciones más allá de la cerveza y a expandir la categoría”, sostiene.

Al no ser propiamente una cerveza (por la baja cantidad de cebada en su composición), la nueva bebida de Backus no está afecta al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a la cerveza. No obstante, De Luna precisa que sí paga el impuesto a las bebidas alcohólicas. Asegura que por esta razón y por los menores costos de producción, Golden puede tener un precio tan competitivo (S/3,50).

Durante su primer año en el mercado, el objetivo será que la marca represente entre el 4% y 5% de las ventas del portafolio de Backus. Es decir, estiman colocar más de 100 millones de botellas durante este año (500 mil hectolitros),

En cuanto a la distribución, a finales de este mes la marca llegará al 70% de su distribución y en febrero al 100%. Hasta el momento, tiene una presencia más fuerte en Lima y en el sur del país.

FORMATOS Y BEBIDAS

Golden ha ingresado al mercado con un formato de botella 620 ml, pero dentro de tres semanas lanzará el formato de lata. Backus, demás, anuncia que está explorando otros ingredientes para crear nuevas bebidas.

Durante este verano, a finales de enero, la empresa lanzará una bebida ‘ready to drink’ de vodka con limón.