Conforme a los criterios de Saber más

La firma sueca H&M (Hennes & Mauritz), que cuenta ya con 18 tiendas en todo el país, acaba de dar el salto al canal digital con su propia tienda online en el Perú, la cual estará operativa desde el día de hoy. Así lo confirma Joaquim Pereira, country sales manager para Chile, Perú y Uruguay a este suplemento.

LEE TAMBIÉN | BCR: Términos de intercambio alcanzaron valor máximo histórico en el 2021

“Entendemos que los clientes tienen cada vez mayor preferencia por las compras en línea, por lo que consideramos importante construir sinergias entre el canal online y las tiendas físicas”, comenta el ejecutivo.

Asegura que H&M tiene una estrategia omnicanal a nivel global y han elegido este momento para lanzar este canal de venta en el país porque saben que esta era una de las grandes expectativas de los clientes peruanos. ¿Por qué demoraron frente a otras marcas de moda? Para Pereira, la compañía se estuvo preparando de la mejor forma para brindar una propuesta que sorprenda y supere las expectativas que los clientes tienen en la marca.

“H&M se ve a sí misma como su principal competidora y nos evaluamos continuamente en relación a nuestro desempeño anterior”, sostiene.

H&M tiene 18 tiendas en el Perú. (Foto: Getty Images)

Aunque la marca acaba de lanzar su nueva tienda virtual, esta no es su primera incursión en la venta digital en el Perú. H&M tuvo una alianza con la ‘app’ de delivery Rappi para la venta de algunos ítems, así como con los servicios de compra personalizada que brindan los centros comerciales como Jockey Plaza, Real Plaza Primavera y Megaplaza. No obstante, el objetivo de la marca-asegura- es brindar la mejor experiencia de compra online y llegar a todas las regiones del país, incluso a aquellas donde aún no cuentan con tienda física. Para ello, operarán de la mano de uno de los primeros centros de distribución omnicanal dentro de H&M, que les ayudará a garantizar que las operaciones se desarrollen con éxito.

“Nuestra plataforma de e-commerce patentada nos permite sincronizar el pago, la entrega y la distribución con la gestión de la cadena de suministro. Por lo que al operar nuestra propia tienda online podremos asumir el control sobre el valor de la marca, la proyección de la imagen global de la marca y responder rápidamente a los comportamientos de compra cambiantes de los clientes”, explica. Asimismo, destaca que incluirán todas sus colecciones y artículos exclusivos.

De acuerdo a Pereira, la compañía no puede revelar las proyecciones de este canal ni la inversión destinada para su desarrollo dentro del mercado peruano por cotizar en bolsa, eso sí afirma que esta es una inversión a largo plazo.

Tiendas y planes

En sus siete años en el Perú, la cadena de tiendas sueca abrió 18 locales a lo largo de todo el país. En el último año, a pesar de la pandemia, H&M logró mantener sus planes de apertura de nuevas tiendas concretando nuevas ubicaciones en Real Plaza Centro Cívico (junio), en Real Plaza Cusco (julio) y en Larcomar (octubre). “Estamos muy contentos con el recibimiento que han tenido estas tiendas”, comenta.

Luego de estas últimas tres tiendas, Joaquim indica que no tienen planes concretos de más ubicaciones en este momento, dado que estarán muy enfocados en el lanzamiento del su propio canal online en país y llegar a todos las ciudades. Eso sí, remarca que continuamente H&M evalúa nuevas posiciones. “Vemos un gran potencial e interés por nuestra marca en el Perú, así que nuestra perspectiva en el mercado es seguir captando clientes y , ojalá, nuevas aperturas”, explica.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

La más reciente encuesta de Ipsos Perú muestra una nueva caída en la aprobación del presidente y de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, así como el aumento de sus desaprobaciones.