El momento más tenso del 2019 lo sintió el sector a mitad de año, cuando se debatieron en el Congreso dos proyectos de ley que proponían crear una nueva “Ley Telecom”. El drama principal se debía a que se introducía la figura de un operador estatal.

Tras variados debates e intervenciones de voceros de la industria, el proyecto dejó de ser prioridad en la Comisión de Transportes y Comunicaciones y se convirtió en un tema pendiente de mayor análisis. Pero no de forma indeterminada.

Teresa Tovar, socia del estudio Echecopar, considera que en el 2020 es prioritario revisar la ley actual (creada en 1994) para adecuarla a los nuevos retos del mercado, incluyendo de paso un análisis de calidad de toda la regulación vigente, de cara a simplificar procesos.

Coincide Erick Iriarte, de Iriarte&Asociados, quien llama a un retorno al diálogo sobre cuáles son los retos regulatorios de la cuarta revolución industrial, sin olvidar el respeto de los derechos humanos. Existen esfuerzos a nivel de algunos ministerios, añade, los cuales se basan en dos modelos (uno más abierto que el otro), pero falta una institucionalidad clara.

Mientras tanto, la Sunat quiere tributos digitales, Mincetur propone regular las plataformas de alojamiento, el Ministerio de Trabajo arma normas para trabajadores del delivery y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) bloquea Apps de transporte, advierte Óscar Montezuma, director del estudio Niubox.

El aplicativo Picap no realiza ningún filtro sobre el estado de la licencia de conducir de los choferes que acepta. Fue bloqueada por el MTC por las quejas sobre su funcionamiento. (Anthony Niño de Guzmán)

“Necesitamos una respuesta institucional armonizada –sin erosionar– la economía digital. No se puede aplicar la regulación del siglo XIX a fenómenos del siglo XXI. Falta comprender el fenómeno digital sin desalentarlo”, destaca.

Lo que requerimos, añade Montezuma, es un ente rector que se centre en diseñar cómo se operará en ese ecosistema, desregulando los sectores tradicionales que tienen exceso normativo para lograr un equilibrio frente a Netflix, Whatsapp y similares (los nuevos proveedores en línea conocidos como OTT).

Iriarte, por su parte, afirma que la ley debe ser fruto de un diálogo público-privado en donde se incluya y valore la voz de todos los implicados: desde las diferentes esferas del Gobierno hasta la sociedad civil y la academia. “Si no logramos este espacio institucional, la dispersión (y con ello visiones dispersas) se mantendrá”, remarcó.

Medidas legales polémicas trabajadas en el 2019 Diciembre Hiperderecho presentó una demanda de acción popular contra el MTC y denunció administrativamente a empresas de telecomunicaciones por bloquear la App Picap. El aplicativo ofrecía el ilegal servicio de taxi en moto y era usado por delincuentes para asaltos o acoso a pasajeras. En noviembre el MTC había publicado un decreto supremo que establecía el bloqueo de aplicativos y/o páginas web que lo ofrecen. Hiperderecho considera que el bloqueo va contra las normas vigentes y atenta contra la neutralidad de la red. Noviembre Osiptel prohibe la venta ambulatoria de chips a los operadores móviles y les da como plazo hasta el 10 de diciembre para suspender sus actividades. Se baso en riesgos de seguridad detectados en mediciones realizadas en julio. Bitel y Entel aseguran que dichas medidas fueron superadas con el nuevo software que utilizan los vendedores desde agosto en sus celulares. Agosto Se empieza a discutir la conveniencia de que Sunat cobre impuestos a los aplicativos como Netlfix o Uber. El debate se intensificó en octubre y para diciembre se comentó que se emitirá un decreto de urgencia para cobrarles impuestos desde el 2020. Se espera que genere una recaudación de entre S/150 millones y S/200 millones al año julio Se publica para comentarios es la modificación del Reglamento de la Ley de Banda Ancha. Dado que se recibieron comentarios y sugerencias por parte de las empresas operadoras y del Osiptel. MTC identificó una preocupación común, relacionada a la necesidad de garantizar la competencia en el mercado, razón por la cual se hizo un nuevo borrador y se volvió a realizar la consulta pública, incluyendo una posterior audiencia pública en la que participaron los actores involucrados y la academia. Junio El MTC termina el proceso de reordenamiento de espectro de la banda 2,5 y 2,3 GHz que inició seis meses atrás y generó reparos previos sobre la posible devolución de recursos al Estado. Al final quedó liberado para nuevas licitaciones alrededor de 90 MHz. En octubre se anuncia el inicio del reordenamiento de la banda 3,5 GHz, ideal para transmisiones 5G. Junio El Banco Mundial presenta los resultados de su evaluación sobre el desaprovechamiento de la Red Dorsal y sus problemas comerciales atendiendo al pedido del MTC. En su informe encuentran que solo se usa el 10% y viene perdiendo clientes porque sus tarifas no son competitivas frente a otros operadores privados de la zona. Mayo El Congreso aprueba la Ley de Fusiones en primera votación, pero no llega a ser promulgada. En ella se dejaba el control de ese tipo de operaciones a cargo del Indecopi. En noviembre se publicó vía Decreto de Urgencia la norma. Según informan desde Osiptel, no es aún aplicable, pues falta el reglamento. Cuando eso ocurra, el Indecopi será el encargado de evaluar los efectos de una eventual fusión de dos jugadores fuertes (por ejemplo Claro y Movistar) en el mercado telecom, previa opinión del Osiptel. De darse una fusión de ese estilo se evaluará los efectos positivos y negativos para determinar si la operación puede ser aprobada, aprobada con ciertas condiciones, o si esta debe ser rechazada. Abril A inicios de mes, el congresista Miguel Román Valdivia presentó una propuesta para normar el contrato laboral de los repartidores de las Apps de delivery. Proponía que el pago sea semanal o quincenal, con la firma de un recibo de recepción y el fin del contrato se debía anunciar con 15 días de aviso previo. Un segundo proyecto a fin de mes vino de las manos del congresista Manuel Dammert, quien propuso que estos trabajadores reciban una remuneración no menor al sueldo mínimo (S/930). Marzo El congresista Wuilian Monterola, presidente de la comisión de Transportes y Comunicaciones, presentó el proyecto de la nueva Ley de Telecomunicaciones con el fin de publicarla antes del 28 de julio. En junio se generó mucha polémica sobre la norma porque incluía el concepto de operador telecom estatal. Luego surgió otra propuesta normativa, pero finalmente no se llegó a un acuerdo o a un texto final para trasladar al pleno.

LAS OTRAS PRIORIDADES

La agenda del sector, empero, va mucho más allá. En términos de inmediatez, los operadores piden que se complete el reordenamiento de la banda 3,5 GHz y se programe la licitación de las bandas ya liberadas este año. Los concursos, aclara Lucas Gallitto, director de Políticas Públicas para América Latina de GSMA, ya no pueden priorizar la recaudación sino incentivar las inversiones en redes para expandir el servicio y lograr bienestar social.

En cuanto a infraestructura, el otro gran impostergable es hallar una solución al problema de desaprovechamiento de la Red Dorsal, advierte Alejandro Jiménez, ex gerente de Osiptel. Es un proyecto “que nació desfasado y ya no resulta viable”, puntualiza Manuel Cipriano, ex director del Osiptel. Lo propuesto por el MTC hasta ahora, aclara, aun tiene inconsistencias y no soluciona el problema de fondo.