“Lo que mueve al consumidor”

Entender al consumidor peruano hoy es leer un cambio cultural que avanza más rápido que las categorías. La data lo confirma: el país está redefiniendo qué significa bienestar, valor y experiencia.

El 56% de peruanos afirma que el ‘health & wellness’ ganó importancia este año. No es una tendencia pasajera; es una decisión consciente. El 72% busca productos más naturales, el mismo porcentaje intenta manejar mejor el estrés, y seis de cada diez ya incorporan el ejercicio con mayor frecuencia. La Maratón de Lima —que creció 117% en inscritos desde 2021— es una señal clara de que el bienestar se está convirtiendo en un eje de identidad.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

A la vez, crece la lógica del “gasto inteligente”. Siete de cada diez consumidores están atentos a descuentos y el 65% ha dejado de adquirir ciertas opciones para optimizar su presupuesto. Esto no responde solo a necesidad, sino a un consumidor más crítico, que exige calidad real y toma decisiones basadas en el valor que percibe.

La conveniencia es otro punto de inflexión. Hoy, un peruano utiliza en promedio 3,6 canales para concretar una sola compra. Los formatos de proximidad siguen expandiéndose en locales, surtido y promociones porque responden a lo que el consumidor espera: soluciones simples, inmediatas y accesibles. La omnicanalidad dejó de ser diferenciadora y pasó a ser estándar.

Finalmente, crece la búsqueda de experiencias. El consumidor quiere que lo que paga valga la pena, no solo por el producto, sino por la conexión que genera. Esto es especialmente fuerte entre los jóvenes de 18 a 24 años, las mujeres y los segmentos emergentes, quienes hoy impulsan la recuperación de categorías como las bebidas alcohólicas gracias a su apertura a probar, comparar y explorar propuestas que rompan el status quo.

La data revela algo más profundo: el consumidor peruano está cambiando de mentalidad. Está mejor informado, es más exigente y espera coherencia. Acompañarlo demanda velocidad, empatía y la capacidad de interpretar, con respeto, el país que se está expresando a través de sus decisiones de consumo.