La compañía de la familia Añaños Alcazar, Industrias San Miguel (ISM), ha lanzado su nueva apuesta de lleno para la capital: Loa, su marca de aguas que busca hacerle frente a las posicionadas San Luis (Coca-Cola), San Mateo (Backus) y Cielo (Aje). A diferencia de sus otras innovaciones, que nacían en el interior del país (o en el exterior) y luego llegaban a Lima, Loa seguirá el camino inverso, adelanta Juan Carlos Pastor, gerente comercial del grupo para Perú y Chile.

Con Loa, las proyecciones son grandes. De acuerdo al ejecutivo, la compañía aspira a alcanzar el 5% del mercado durante el primer año y meterse en el disputado mercado de las aguas embotelladas. Según la consultora Euromonitor Internacional, la venta de esta categoría mueve, en el Perú, más de S/1.523 millones al año y ha sido una de las pocas, dentro de la industria de bebidas, que ha mantenido un crecimiento constante. Una de las razones que ha impulsado que las grandes productoras de bebidas hayan optado por dirigir sus innovaciones en esta categoría.

Pese a ello, aún somos uno de los países de la región con menor consumo per cápita de agua embotellada. En palabras del ejecutivo, el consumo promedio de Latinoamérica es de 47 litros per cápita, mientras que en el Perú es de 25 litros. “Eso abre una oportunidad para nosotros y descubrir también que un 10% de consumidores no están satisfechos con las marcas actuales”, destaca el ejecutivo.

De acuerdo a la consultora Euromonitor, hasta el año pasado, las marcas Cielo y San Luis lideraban el mercado de aguas embotelladas. (Foto: Internet)

Loa, en particular, se encuentra dentro de la categoría de bebidas saludables y que otorgan cierta funcionalidad, dado que tiene ph alcalino y es baja en sodio, anota Pastor. A pesar de esto, asegura, que entra a competir con un precio accesible.

Distribución e inversión

Actualmente, la producción de la marca se concentra, hasta el momento, en la planta de Huaura. Pastor asegura que esta innovación, considerada por ISM como su mayor apuesta en esta campaña de verano, demandó una inversión importante, que frisa el 4% de su facturación.

Para esta campaña de verano, el ejecutivo comenta que potenciarán la distribución de la marca, sobre todo en los canales moderno y tradicional de Lima, Ica y el sur chico. No descarta incorporar nuevos formatos más adelante.

ISM, además, ha relanzado Generade (rehidratantes) y su marca de energizantes 360. Innovaciones con las que aspiran crecer a doble dígito este verano.

‘Market share’ en aguas

Hasta el 2019, Euromonitor Internacional indicaba que San Luis lidera con el 31% del mercado, seguido de Cielo con un 27% de participación. Con el ingreso de Benedictino (Coca-Cola) el año pasado, Laive con sus aguas embotelladas para niños y ahora con Loa en el ruedo, ¿cómo cambiará el mercado de aguas embotelladas?