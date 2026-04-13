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Resumen

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Ximena Vega Amat y León, CEO Claridad Coaching Estratégico, escribe pasados de vueltas. (Renato Pajuelo / EFE)
Ximena Vega Amat y León, CEO Claridad Coaching Estratégico, escribe pasados de vueltas. (Renato Pajuelo / EFE)
/ Renato Pajuelo
Por Ximena Vega Amat y León

Este artículo nació en 20 minutos, justo después de saber que como mínimo 63.000 peruanos no pudieron votar en las elecciones presidenciales porque sus mesas nunca se abrieron. Esto, luego de solicitar al Diario El Comercio cambiar mi entrega original; ese texto no tenía sentido frente a las miles de personas que se habían ido el domingo 12 de abril por la mañana de sus locales de votación sin poder ejercer el derecho a voto. Es primera vez en 17 años que cambio una columna a última hora, teniendo en consideración que siempre escribo sobre las circunstancias cotidianas. Pero, nunca frente a la impotencia de escuchar al Jefe de la ONPE decir que no hay problema con quienes no votaron porque no se les multará. Como si fuese el dinero lo único que importa. Como si las últimas elecciones no se hubiesen ganado por votos contados con gotero. Cada voto cuenta. Cada persona tiene valor.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.