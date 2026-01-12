Perspectivas de inversión 2026

Nuestra perspectiva de inversiones es constructiva para el 2026, basada en una economía global resiliente, creciendo cerca del 3%. La reducción de tasas por parte de los bancos centrales y el avance de la inteligencia artificial respaldarían expectativas de ganancias corporativas sólidas.

En renta variable, el año inicia con optimismo por parte de los inversionistas tras tres años consecutivos de alzas en los mercados, con el índice de acciones globales (ACWI) subiendo 22% en 2025 y habiendo superado tensiones comerciales, el cierre más prolongado del gobierno de EE.UU. y desafíos políticos en Europa. La agenda para este año incluye las negociaciones comerciales pendientes de EE.UU. con China y con Canadá-México, y las elecciones en América Latina (Colombia, Perú y Brasil).

Mantenemos perspectivas positivas con cautela en la renta variable de EE.UU., priorizando empresas de alta calidad y sectores orientados al crecimiento, como tecnología, financiero y materiales, con cierta precaución por riesgos latentes como la imprevisibilidad de las políticas gubernamentales y valorizaciones por encima de la media histórica. Mantenemos también una visión positiva respecto de acciones internacionales fuera de EE.UU. por cierta mejora de fundamentos en Europa, con los primeros indicios de expansión fiscal en Alemania, el impulso de IA en Asia Emergente y el giro que se viene dando en América Latina hacia tendencias pro-mercado.

En renta fija, nos mantenemos positivos por expectativas de estabilidad crediticia e ingresos o cupones de los bonos relativamente altos versus promedios históricos. Asimismo, mantenemos nuestra preferencia por activos de alta calidad, incluyendo deuda soberana y crédito corporativo con grado de inversión, que sigue siendo un activo refugio en caso de que las condiciones financieras se deterioren y la volatilidad del mercado vuelva a aumentar. En consonancia con nuestra preferencia por la calidad, seguimos sub ponderando la deuda de alto rendimiento o especulativa.

Finalmente, resulta esencial recordar la importancia de la diversificación en diferentes clases de activos para mitigar riesgos y de contar con asesoría profesional para optimizar decisiones de inversión.