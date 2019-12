Esta semana la Universidad Continental organizó el foro “Perú ante la cuarta revolución industrial. Ecosistemas digitales para el desarrollo del país” y dentro de sus panelistas estuvo Diego Molano, exministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de Colombia, quien separó un tiempo para conversar con Día 1 sobre el camino regulatorio que conviene seguir para impulsar la industria telco y apalancar la cuarta revolución industria.

Muchos analistas ponen como ejemplo a la regulación colombiana en su camino al 5G. ¿En temas de compartición de infraestructura qué están haciendo?

En Colombia se ha establecido la regla de compartir recursos en los concursos de espectro para 5G. Es decir, el que quiere tener espectro se compromete además a compartirlo con el resto. Pero no es recomendable como una política de estado que exista una obligación de compartir. Esto debe ser voluntario.

¿Por qué?

Los capex hoy son muy altos y nadie tiene dinero para invertir. Hoy estamos en tiempo de incentivar las inversiones, que se están escapando del continente. No espantarlas. Esquemas llenos de obligaciones o sumar obligaciones no son de ayuda. Hay dos formas de hacer una aproximación al compartimiento de infraestructura. Una es que el regulador obligue a todos a compartir. Y la otra es hacerlo vía concursos de espectro. ¿Al operador que le interesa? El espectro. Entonces lo pongo como una de las reglas.

¿Y si alguien no está dispuesto a compartir y necesita que lo obliguen?

Yo no estoy de acuerdo con obligar. Eso es muy duro. En Colombia Telefónica y Tigo comparten en forma voluntaria. Lo pongo en subasta. Pero no es dártelo gratis [al operador pequeño]. Eso tiene que tener unos precios definidos “a priori”. El rol del regulador es muy importante para definir cuáles son esos precios. No tiene sentido que un país como Perú tenga dos o tres redes todo terreno a nivel nacional. Que uno haga una buena red y la comparta. Vamos a asignar. Usted en el sur del país. Usted en el norte. Aquí hay que ser creativos. Está muy difícil invertir en América Latina. Es una región que tiene mala imagen. Atraer capital está muy difícil. En materia de ingresos los Netflix y los Google se llevan los ingresos que antes eran de ellos... para ellos los ingresos son inciertos a comparación de antes.

¿Como atraer la inversión con el complicado panorama socio-económico que se vive en toda la región?

Hay que ser creativos sobre cómo se hace porque es complicado conseguir capital para invertir acá. El tema es que en nuestras economías, con nuestros sistemas judiciales, necesitamos ser prácticos. Hay que generar mecanismos para que la gente tenga incentivos para hacerlo. Le doy un incentivo. Te doy espectro a cambio de que abra su red y la comparta.

¿Y qué recomienda como prioridad de agenda para el Perú?

En materia de telecomunicaciones está el tema de reordenar y asignar el espectro para 5G y las mejoras en el marco regulatorio. Eso siempre hay que mejorarlo. Antes la regulación decía “le pongo freno”. Hoy es “vengan, inviertan”. Tiene que haber un cambio de chip en materia regulatoria. No solo de cara al espectro sino en torno al cuidado del consumidor. ¿Quién es el competidor de un Claro o un Movistar? Hoy en día es Netflix, WhatsApp. Ese señor no invierte en redes y tiene un marco de protección al consumidor totalmente diferente al mío, además de contar con una carga regulatoria muy distinta [en Colombia]. Toca hacer algo para nivelar la cancha en el juego.

¿Qué pendiente hay en temas de facilitar el despliegue de infraestructura?

Lo primero es incentivar la compartición de infraestructura voluntaria. Segundo regular otras infraestructura para que puedan ser usadas en “telecom”. El cableado eléctrico, por ejemplo, hay que aprovecharlo. Necesito llegar con fibra óptica y economías de escala. Hace falta sentar al regulador eléctrico con el telecom para que juntos vean la forma de optimizarla.

Acá tenemos la Red Dorsal sub-utilizada y las redes regionales atrasadas...

La demanda se tiene que ir creando poco a poco. Esa es la otra pieza clave: la demanda de los usuarios. Es importante ver cómo creamos ecosistemas para que usen la red. Que el productor de esparrago tenga Apps que lo hagan más productivo. Pescadores con herramientas tecnológicas. Es un circulo virtuoso. Más uso, más demanda, más oferta. Una de las trabas para llegar a la 4ta Revolución Industrial es en qué medida el resto del país logra tener la infraestructura adecuada. Pero también necesito la App.

¿Y qué es lo esencial para promover ese mundo de App para sacar provecho y generar tráfico? ¿Qué va primero? ¿La red o la App?

Si hay más aplicaciones hay mas usuarios y hay más uso. Es un circulo virtuoso. Y lo que conviene es hacer acupuntura. ¿Dónde tocas cada uno de estos elementos para que se dispare? Veo dónde toco con mi aguja para tener un efecto e ir elevando todo el círculo. Podemos apunta a la educación virtual y eso a su vez genera desarrollo de aplicaciones locales que solucionan problemas locales.

¿Ir por sectores?

Mirar tus políticas de incentivos al emprendimiento. No es un solo ecosistema. Es sectorial. Están las Fintech, las fhastec, las foodtech, etc. Es un ecosistema para cada vertical. Cada ministerio debe tener una política de tecnología para su sector. El rol que del ministerio de tecnología es ayudar a los otros ministerios a que tengan su propia política de tecnología.

¿Esto parte de la política pública?

Para crear esos ecosistema se requiere un modelo que funciona atendiendo a factores de oferta y demanda. Cambiar el tema cultural de cómo veo al emprendedor. Gestionar el financiamiento. Y aquí el privado tiene un rol fundamental. El sector público tiene que generar marco adecuado regulatorio, pero necesito bancos involucrados. Toda la cadena productiva se transforma, partiendo desde la academia. Hay que promover las startup del sector. No es solo dinero, es experiencia. Todo se aprende.

Sepa más: Diego Molano, exministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de Colombia (2010-2015). Posee más de 25 años de experiencia en más de 26 países y es considerado una de las 100 personas más influyentes del mundo en temas de gobierno digital. En la actualidad, es asesor senior de McKinsey & Company y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).