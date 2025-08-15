En medio de un panorama de transformación para la industria de medios, Empresa Editora El Comercio (EEC) ha acelerado la transformación de su modelo de negocio. El CEO de la compañía, Ignacio Jiménez, adelantó que el primer semestre del año muestra resultados sólidos y que la compañía se prepara para ampliar fuentes de ingresos en los próximos años.

“El número de suscriptores está creciendo. Te diría que esa es una de las cosas más fundamentales en esta transformación digital. El número de suscriptores creció de alrededor de 50.000 suscriptores a 120.000 entre el 2023 y el 2025”, indica.

El crecimiento en el número de suscriptores viene acompañado de nuevas apuestas de innovación tecnológica que El Comercio ha implementado a favor de los lectores. Gracias a la alianza con Perplexity firmada este año, se han integrado herramientas de inteligencia artificial como “Te Lo Cuento” y “Te Lo Resumo”.

Empresa Editora El Comercio aplica innovaciones tecnológicas a favor de sus lectores. (Foto: Alonso Chero) / EDITORES FOTO > ALONSO CHERO

Asimismo, la compañía impulsa este año el desarrollo de sus formatos audiovisuales, tales como el programa “Tenemos Que Hablar” que se transmite a través de las redes sociales y YouTube de El Comercio.

Por otro lado, en cuanto a servicios de impresión, el ejecutivo precisó que se ha experimentado un importante repunte. “Básicamente estamos concentrando los servicios de impresión a diarios en Lima y en provincias. Estamos creciendo a doble dígito, alrededor del 30%”, afirmó.

Además, en cuanto al negocio de eventos, la apuesta es de mayor crecimiento de cara a diversificar ingresos. “Estamos proyectando ya un área de negocio con ingresos que van a llegar hasta los US$ 2 millones”, adelantó.

En líneas generales, el cambio de modelo de negocio que ha emprendido EEC se refleja especialmente en la diversificación de ingresos digitales. “Todos los nuevos ingresos digitales y otros ingresos van a seguir creciendo. Hoy esos ingresos representan el 40% de total y creemos que van a superar el 70% en los próximos 3 años”, subrayó.

Reducción de deuda

Otro de los grandes resultados obtenidos por EEC es la reducción de su deuda en S/241,1 millones en los últimos siete años, lo que representa una disminución del 85%. Así lo destacó Takeshi Yosioka, gerente financiero del GEC. “Esta rigurosa disciplina financiera es clave para garantizar la sostenibilidad y resiliencia del grupo, y refuerza la confianza de todos nuestros stakeholders”, enfatizó.

Respecto a los resultados del primer semestre, el grupo reportó una pérdida neta de S/ 52,5 millones, cifra superior a la registrada en el mismo período del año anterior (S/ 11,9 millones). No obstante, este monto responde principalmente a un efecto contable no monetario vinculado a la venta de la participación en Amauta Impresiones Comerciales.

“Es preciso indicar que, sin considerar el efecto contable por la venta, el resultado del semestre hubiese mejorado S/ 5,4 millones respecto al mismo periodo del año anterior, explicado tanto por el incremento de ingresos de los rubros de servicios de impresión a terceros, digital y eventos como por la ejecución del plan transformacional y de eficiencias iniciado en el 2024 que logró reducir los costos y gastos por más de S/ 15 millones”, enfatizó.

“El mercado ve a El Comercio como una compañía con un mapa estratégico bien consolidado, con un equipo de trabajo que está bien ordenado y que está financieramente bien controlado. Y entendiendo que estamos generando nuevos ingresos, este desafío que he tenido en los medios tradicionales, se nota que está bien encaminado”, agregó Jiménez.