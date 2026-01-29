El Brent supera los 70 dólares ante el aumento de las tensiones entre EE.UU. e Irán

El barril de petróleo Brent para entrega en marzo superó este jueves los 70 dólares en el mercado de futuros de Londres, impulsado por las tensiones entre Estados Unidos e Irán y el debilitamiento del dólar.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, llegó a cotizar a 70,35 dólares a las 9:53 GMT, un 2,85% más que al cierre anterior, si bien después moderaba su ascenso y se negociaba a 70,11 dólares después de mediodía.

La subida, hay un avance acumulado de más del 14% en lo que va de año, se produjo tras la intensificación de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Irán, lo que incrementa el riesgo de interrupciones en los envíos de petróleo desde la región del Golfo, vital para el suministro mundial.

El portaaviones llega a aguas de Oriente Medio

Esta semana, el portaaviones USS Abraham Lincoln llegó a aguas de Oriente Medio, en lo que Trump describió como una “bonita armada” destinada a vigilar al régimen de Teherán, reforzando la tensión en el mercado.

El debilitamiento del dólar estadounidense también favoreció el ascenso, al hacer más barato el crudo para inversores que operan con otras divisas.

“No hay duda de que el reciente repunte de los precios del petróleo se debe principalmente al aumento de los riesgos geopolíticos tras las advertencias de Trump sobre un posible ataque a Irán, uno de los mayores productores mundiales de crudo”, dijo a EFE Fawad Razaqzada, analista de mercados globales de FOREX.com.

Este experto señaló que, por ahora, los inversores “han dejado en segundo plano” el hecho de que existe en el mercado un exceso de oferta, si bien esto “volverá a primer plano si el crecimiento de la demanda no se recupera de manera significativa en los próximos meses”.

Riesgos a corto plazo y perspectivas

“Así, mientras que los riesgos a corto plazo se inclinan ligeramente al alza, las perspectivas a más largo plazo apenas han cambiado, debido al deseo de los productores de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) de seguir normalizando los niveles de producción”, añadió.

Al margen de los picos de volatilidad, muchos analistas creen que el precio del crudo podría caer hasta consolidarse entre 55 y 60 dólares este año, ante un exceso de oferta estructural en el mercado frente a una demanda ralentizada.

El Texas, por su parte, también ha tenido una subida sostenida desde el 16 de diciembre en que bajó a 55 dólares el barril, pero no llega al nivel del Brent y en estos momentos el barril cotiza a 64,73 dólares.