Entre los principales retos de la banca digital se encuentra la educación a los clientes, así como en trabajar sobre la calidad que perciben las personas acerca de por qué deben estar en el sistema financiero. Esta fue la conclusión a la que convergieron los panelistas del evento “Perú Banking & Finance Summit 2023″, organizado por El Dorado Investments.

Rufino Arribas, Chief Product Officer de Yape; Zelma Acosta-Rubio, Executive Vicepresident, General Counsel, Corporate & Legal Affairs de Interbank, Chief Sustainability Officer, IFS, Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer, Intercorp y Claudia Burga, Tribu de Canales Digitales de Mibanco, desarrollaron el panel Perspectivas de los retos y oportunidades de la banca digital y otras opciones de financiamiento alternativas.

“Si tuviéramos realmente una estrategia clara y definida cómo ayudar a que el ecosistema desde el punto de vista de infraestructura y de accesibilidad se fortaleciese desde el estado para que todos nosotros que entendemos los riesgos, la innovación, podamos trabajar, y lo otro es cómo hacer para que nos pueda seguir el paso porque la innovación es más exponencial que la capacidad de cualquier regulador”, dijo Acosta-Rubio.

En tanto, Arribas acotó que debemos tener una regulación acorde a cómo va avanzando el sector, y esto es algo que se ha dado con la interoperabilidad que empezó a inicios de año y que surgió a consecuencia de una norma del Banco Central de Reserva (BCR).

“Hoy se hacen un millón de transacciones al día entre Yape y Plin y no es un tema de billetera; en el mundo digital, mientras más seamos, mejor”, añadió.

Banca digital

Para Arribas, al país le falta mucho por avanzar en la parte digital de la banca y calcula que unos 16 millones de adultos utilizan hoy canales digitales, pero hay un gran porcentaje que falta capturar. “Lo importante es ofrecer servicios que satisfagan de manera apropiada a cada tipo de clientes (...) es retador. Sobre la marcha hemos aprendido que tienes que probar”, dijo.

Sobre ello, Burga señaló que, en la experiencia ganada en este negocio, uno de los beneficios es la cantidad de información que se tiene sobre los clientes lo que se vuelve una decisión de dar crédito o no y cada cliente necesita una oferta distinta.

“El perfil del cliente, hace dos años, no era digital. Yape nos ha demostrado que todos los peruanos somos digitales. Mibanco tiene 2 millones de clientes y caso el 50% se ha afiliado a canales digitales”, anotó.

Educación financiera

Otro punto relevante en el que estuvieron de acuerdo los panelistas es en la poca educación financiera que existe en el país. Sobre esto, Acosta-Rubio afirmó que todos los bancos, cajas, financieras, tienen esfuerzos enormes por educar a clientes, pero este esfuerzo debe tener el apoyo del sector público.

Para Arribas, la única forma de que la gente ponga interés en la educación financiera es encontrar un por qué, pues existen muchos mitos alrededor de los bancos que los califican como malos o con los que hay que tener cuidado.

Por su parte, Burga, acotó que en esta educación debe tenerse en cuenta la ciberseguridad.

“El reto está en la calidad percibida, porque todavía somos un país que no está 100% bancarizado. Hay personas que no quieren estar en el sistema, no tienen confianza. Hay un reto en trabajar más la calidad percibida y que las personas entiendas por qué es una buena noticia estar en el sistema financiero”, finalizó Acosta-Rubio.