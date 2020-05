El economista Jorge Gonzáles Izquierdo consideró que la economía de mercado en el país debe cambiar sustancialmente para “sentir que los beneficios llegan”.

"Soy de los que piensa que la economía de mercado de debe seguir, pero no esta, hay que hacer que surja una nueva economía de mercado para sentir que los beneficios nos llegan", expresó el catedrático y agregó que de no cambiar ocurrirán situaciones como las que suceden con el precio de las medicinas.

En esa línea, criticó que en el país no exista una "verdadera" ley antimonopolio y culpo de ello a las presiones del poder económico.

"Todos sabemos que en el sector privado hay un oligopolio, esas son las cosas que la economía de mercado debe mejorar, porque para que una economía de mercado funcione bien debe haber competencia al máximo. Una de las cosas que me llama profundamente la atención es que hoy en el Perú no existe una verdadera ley antimonopolio y no existe por las presiones y lobbies de los grupos del poder económico", sentenció.

Finalmente, se mostró sorprendido que recién en 2021 entre en vigencia la ley que regula las fusiones de empresas, que evita “que dos empresas se fusionen entre sí, formen una gran empresa, manden en el mercado y se comporten como un monopolio”.

