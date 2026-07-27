(Foto: Hugo Pérez/ GEC)

Jorge Zapata Ríos, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep)

El país tiene una gran oportunidad para crecer sostenidamente y reducir sus índices de pobreza y desatención a algunos sectores. Los términos de intercambio y expectativas están en su mejor nivel. Nuestro gran reto viene por el lado de la recomposición política e institucional.

Ana Cecilia Jara, presidenta la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asociación de AFP)

Entre las prioridades deben estar medidas inmediatas para enfrentar el fenómeno de El Niño, la inseguridad, las acciones inconstitucionales sobre leyes que generan gasto fiscal y fortalecer la gobernanza de EsSalud.

(Foto: AAP) / AAP

Karsten Kunckel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP)

Además de enfrentar con decisión la inseguridad ciudadana y prepararnos adecuadamente para los efectos del fenómeno de El Niño, el próximo gobierno debe colocar la movilidad y el transporte entre sus máximas prioridades.

El caos vehicular y la falta de una planificación moderna generan pérdidas estimadas en S/ 30.000 millones al año, producto de las horas perdidas en el tráfico, el mayor consumo de combustible, la contaminación y la menor productividad. Ese costo lo asumen diariamente millones de peruanos.

El país necesita una política de movilidad de largo plazo que trascienda los gobiernos: fortalecer el transporte público, integrar los distintos sistemas, mejorar la gestión del tránsito, impulsar infraestructura vial estratégica y promover el uso de tecnología para hacer más eficiente el desplazamiento de personas y mercancías.

Mejorar la movilidad no solo significa reducir tiempos de viaje; significa aumentar la competitividad del país, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y generar un importante ahorro para las familias y las empresas. Invertir en movilidad es invertir en desarrollo.

/ YURI

Juan José Calle, presidente de Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP)

Fortalecer la seguridad, desburocratizar y digitalizar el Estado y los servicios públicos, destrabar proyectos y atraer talento a las entidades estatales deben ser las prioridades del nuevo gobierno.

Jorge Ruiz, presidente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP)

Se debería priorizar el acceso a servicios de salud de calidad en el primer nivel de atención con un nivel de resolución que solucione el 80% de la carga de enfermedad. Para ello se debe incentivar Obras por Impuestos y también un régimen de libre elección como el de Chile, que permita a los ciudadanos acceder a servicios privados cuando se pase un umbral razonable de tiempo y se pueda financiar a través de un fideicomiso o con servicios por impuestos.

Además, se debería priorizar la reforma de gobernanza de la seguridad social, así como la separación de funciones, incorporando una gestión meritocrática profesional que genere calidad y eficiencia.

José Raúl Vargas, presidente de Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai)

El próximo gobierno tiene la oportunidad de entregar estabilidad y predictibilidad para que la aviación siga creciendo en el país. Para ello, es fundamental que el desarrollo del transporte aéreo se convierta en una política de Estado, respaldada por reglas claras, continuidad en las políticas públicas y proyectos de infraestructura que no se detengan con cada cambio de gobierno. Apostar por la aviación no es beneficiar a un solo sector, es impulsar el turismo, el comercio, la integración territorial y el crecimiento de las regiones.

Juan Pacheco, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin)

Destrabar los grandes proyectos de infraestructura y permitir la inversión privada en agua y saneamiento, educación y salud.

(Foto: cortesía de AGAP)

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap)

El Perú requiere un Estado para su progreso y bienestar; debe enfrentar eficazmente el fenómeno de El Niño; desregular y reducir la burocracia para atraer inversiones, generar empleo y crecer 6%; luchar contra el crimen y corrupción; acelerar los proyectos de infraestructura, etc.

María Julia Caffaro, presidenta de Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe)

Impulsar un sistema que garantice el acceso oportuno, equitativo y sostenible a medicamentos, vacunas, dispositivos médicos, tecnologías de diagnóstico y terapias innovadoras. Para ello, será fundamental fortalecer mecanismos de financiamiento y compra pública más eficientes y predecibles, que permitan ampliar el alcance de las innovaciones con sostenibilidad del sistema de salud, en beneficio de todos los pacientes peruanos.

Foto: Joel Alonzo (GEC)

Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud (Apeps)

El sistema de salud en el Perú requiere un compromiso de poner al ciudadano al centro. Necesitamos darle atención oportuna, acceso sin gastos de bolsillo imposibles de pagar y cumplir con la promesa de entregar el PEAS.

/ Mario Zapata N.

Eduardo Morón, presidente de Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg)

El Perú necesita mejorar significativamente su capacidad de respuesta frente a desastres. Esto implica no solo la emergencia sino la reconstrucción. Necesitamos estar mejor protegidos financieramente, pero también desarrollar una capacidad institucional y operativa para construir un país más resiliente.

Un país con una población mayoritariamente con empleos informales implica no tener el paraguas de la protección social. Se requiere trabajar para que todas las familias tengan acceso a esa protección, sino sólo sacaremos a la población de la pobreza pero nunca de la vulnerabilidad de volver a ser pobre.

Julio Surco, presidente de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú (Asociación Pyme Perú)

Impulsar el desarrollo de las MYPE mediante zonas productivas, modernización, acceso a compras públicas, diseñar esquemas de financiamiento más accesibles, fortalecer las líneas de COFIDE y ampliar el alcance efectivo de mecanismos como Fondo CRECER, Impulso MYPERÚ y ProInnóvate, con apoyo de fuentes nacionales e internacionale; además de fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad.

/ HUGO PEREZ

Martin Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc)

Enfrentar el fenómeno de El Niño con una respuesta que priorice la vida y la salud de los peruanos, fortaleciendo la resiliencia de la infraestructura; recuperar la seguridad y acelerar la inclusión financiera para impulsar el crecimiento.

Carlos Julio Pomarino, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Cemento (Asocem)

Adecuar los marcos regulatorios existentes para ayudar a cumplir los compromisos medio ambientales del Estado peruano (NDC), especialmente en lo referido a los reglamentos de construcción en general, de modo que se difunda el empleo de los cementos adicionados en las obras públicas, así como el coprocesamiento como estrategia de descarbonización y soporte a las acciones de economía circular de todos los sectores de la economía.

/ Desyree Valdiviezo

Rafael Carranza, presidente de la Bolsa de Valores de Lima (BVL)

Restablecer la seguridad es la principal demanda de los peruanos y condición indispensable para recuperar la confianza. El nuevo gobierno tiene la oportunidad de aprovechar las condiciones externas favorables para acelerar la inversión privada y movilizar el ahorro de largo plazo, únicas herramientas para generar trabajo de calidad.

Urge acelerar el proceso de integración regional de mercados de valores, estabilizar y promover los ahorros previsionales y buscar ampliar las alternativas de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas

Alejandro Garland, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco)

El Perú podría ser un país desarrollado en veinte años, si alcanza un aumento de la producción de 5% por año. Necesitamos crecer por inversión y no por invasión. Nuestra gente necesita viviendas seguras y asequibles, ciudades ordenadas y un territorio acondicionado para vivir y producir. El próximo quinquenio es clave para iniciar este camino al progreso.

(Foto: GEC)

Jose Espantoso, presidente de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip)

La construcción de 1 millón 250 mil viviendas en el próximo quinquenio es importante, ello debe ser complementado con una reducción de la informalidad en el sector, combatir el tráfico de tierras y dotar de agua y saneamiento a la población.

Foto: EY

Carlos Valdivia, presidente del Instituto Peruano de Auditores Independientes (IPAI)

Entre las prioridades del nuevo gobierno deben estar el formalizar la economía y tratar de que lleguemos al 50% de formalidad y no al 20% como es ahora.

Foto: Joel Alonzo / Diario El Comercio. / JOEL ALONZO

Enrique Gubbins, presidente de Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú)

Destrabar la economía, recuperar competitividad y cerrar brechas, mejorando la calidad de la inversión pública. Solo así el crecimiento se traducirá en más inversión, empleo y oportunidades reales para todos.

(Foto: SNMPE) / YAEL ROJAS

Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)

Impulsar una gestión integral de los proyectos de inversión minera formal, el desarrollo territorial y el fortalecimiento institucional, así como el uso adecuado de recursos como el canon para generar bienestar a la población.

Además, promover con regulación adecuada la implementación de infraestructura de hidrocarburos y electricidad, para contar con energía segura, confiable y de calidad, que impulse el crecimiento económico y mejore la calidad de vida de la población.

Foto: JOEL ALONZO / @photo.gec / JOEL ALONZO

Jessica Luna, presidenta Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)

Mitigar el impacto por el FEN que ya afecta a la pesca amenazando 250 mil empleos. Urge un plan de monitoreo y toma de decisiones ágil, reactivar la pesca de anchoveta en el sur, impulsar la pesquería de atún y la acuicultura.

(Foto: Julio Reaño | El Comercio)

Michelle Szejer, presidenta de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV)

El crecimiento económico debe llegar a cada rincón del país. Son muchas las necesidades y todas son urgentes. Infraestructura, agua y saneamiento, salud y educación.