Se inició como técnico mecánico, pero su habilidad para reconocer demandas de equipos especializados del sector minero lo llevó a fabricar sus propias máquinas, repuestos y accesorios. Ahora, con veinte años en el mercado, brinda servicios a otros países como México y Chile.

—¿Cómo ingresó al mercado de maquinaria de perforación de diamantina?

Ingresé fabricando una máquina de perforación diamantina electrohidráulica, que no existía en el Perú. Soy técnico mecánico. Con esa máquina para pequeñas labores ingresé a Glencore. De ahí, empecé a comprar máquinas más grandes y comenzó a crecer la compañía como Rock Drill.

—¿Cómo da el paso a ser empresario?

Fue fácil. Conocía muy bien la parte operativa de las máquinas y cómo funcionaban . Nuestro éxito es hacer sinergias con todas las empresas del grupo y no depender de nadie; tanto de máquinas, como accesorios y movilidades.

—¿Cómo logran competir con máquinas en el ámbito internacional?

Lo que pasa es que en el Perú, con sus cordilleras con altura de 5 mil metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), tenemos los terrenos más complicados para perforar. Entonces, las máquinas de Suecia, Estados Unidos o Canadá vienen con ciertas limitaciones de altura. Cuando yo hice mi empresa, dije: no, yo tengo que ponerle un motor de mayor potencia y tengo que subir a 4 mil m.s.n.m.

—¿Cómo ha visto la evolución de su negocio en los veinte años en el mercado?

La evolución ha sido bastante rápida en estos últimos tres años. Habremos crecido entre 10% y 15% anual, y también tenemos una empresa formada tanto como Rock Drill y Codrise en México.

—¿Considera que su negocio se verá impactado por los cambios que plantearían en la Ley General de Minería?

Es importante, pero tenemos que ver qué hacemos para revertirla y no nos afecte mucho. Justamente, Rock Drill se está metiendo a perforación con tecnología que no impacta el ambiente y es subterránea. Así no vamos a fastidiar a las comunidades ni al medio ambiente para nada. Nos vamos a meter bajo tierra para hacer este tipo de trabajos, y así mantendremos el trabajo.

—¿Cuáles son los planes de Rock Drill para el futuro?

Hemos obtenido un contrato de gran minería con Antamina por tres años. Vamos a crecer un 10% anual con este contrato, que es muy importante.

—¿Cómo recibe este premio LEC?

Un poco sorprendido. A veces hacemos las cosas, trabajamos y no hay ningún reconocimiento. El premio LEC me parece muy bien y me motiva a sacar más proyectos adelante. Nosotros los peruanos tenemos mucho por hacer. Si tuviéramos más apoyo del gobierno, por el lado tributario, haríamos muchas cosas más.