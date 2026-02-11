Alphabet, matriz de Google, busca recaudar US$15.000 millones con bonos de deuda

Alphabet, la empresa matriz de Google y YouTube, anunció que vende bonos de deuda para recaudar alrededor de US$15.000 millones, unos días después de presentar unos resultados trimestrales mejores de lo esperado y un plan de inversión para este año que casi duplica el del 2025.

El plan de la compañía, avanzado por Bloomberg, es colocar la deuda en bonos en hasta siete partes, en dólares, libras y francos suizos. En un principio los bonos más largos en esta operación, que vencerán en 2066, apuntan a una prima cerca de un 1,2% por encima de los bonos de deuda del Tesoro de Estados Unidos.

Aun así, otros medios apuntan que Alphabet estaría estudiando vender bonos que no venzan hasta dentro de un siglo. Con este movimiento, la empresa madre de Google se une a Oracle como las empresas tecnológicas que acceden al mercado de bonos este año para financiar inversiones masivas en infraestructuras de IA.

Hace unos días, Alphabet reportó un beneficio neto de US$132.170 millones en el ejercicio 2025, un 32% más respecto al anterior, impulsada por sus servicios y por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense marcó un récord de US$402.836 millones, un 15% más interanual, cifra en la cual unos 60.000 millones correspondieron a los ingresos por publicidad y suscripciones de YouTube, según un comunicado.

“Nuestras inversiones e infraestructura de IA están impulsando los ingresos y el crecimiento en todas partes”, dijo el máximo ejecutivo, Sundar Pichai, que anunció un mayor gasto de capital en 2026 para “cumplir con la demanda de los clientes y capitalizar las crecientes oportunidades”.

El gasto de capital previsto se sitúa entre 175.000 y 185.000 millones de dólares, cerca del doble que en 2025.