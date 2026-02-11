Alphabet, matriz de Google, busca recaudar US$15.000 millones con bonos de deuda

Escuchar
El plan de la compañía, avanzado por Bloomberg, es colocar la deuda en bonos en hasta siete partes, en dólares, libras y francos suizos. (Photo by GREG BAKER / AFP)
Por Agencia EFE

Alphabet, la empresa matriz de Google y YouTube, anunció que vende bonos de deuda para recaudar alrededor de US$15.000 millones, unos días después de presentar unos resultados trimestrales mejores de lo esperado y un plan de inversión para este año que casi duplica el del 2025.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

