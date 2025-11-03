Consulta el tipo de cambio del día
¿A cuánto cerró el dólar este lunes 3 de noviembre?
El precio del dólar en el país cerró el 3 noviembre en 3,3780, (con una apertura de 3,3775), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
El tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3719, con un máximo de 3,3790 y un mínimo de 3,3610.
¿Qué es el dólar Ocoña?
El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
Fuente: BBVA
¿Dónde ver el precio del dólar?
La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
• Precio de compra: lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
• Precio de venta: lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
¿De qué depende el precio del dólar?
Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este martes 4 de noviembre.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del lunes 3 de noviembre.
Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este martes 4 de noviembre.
• Precio del dólar en Perú: tipo de cambio del lunes 3 de noviembre.