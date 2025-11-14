El Dow Jones de Industriales, perdía 1,07%, el selectivo S&P 500 retrocedía 0,79% unos quince minutos después del toque de campana, mientras que el tecnológico Nasdaq cedía 0,9%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
El Dow Jones de Industriales, perdía 1,07%, el selectivo S&P 500 retrocedía 0,79% unos quince minutos después del toque de campana, mientras que el tecnológico Nasdaq cedía 0,9%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Wall Street abre en rojo con mal comienzo para las tecnológicas
Resumen de la noticia por IA
Wall Street abre en rojo con mal comienzo para las tecnológicas

Wall Street abre en rojo con mal comienzo para las tecnológicas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

abrió este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 1,07%, en una jornada en la que tecnológicas como el fabricante de semiconductores AMD se dejaba 3,09%.

El selectivo S&P 500 retrocedía 0,79% unos quince minutos después del toque de campana, mientras que el tecnológico Nasdaq cedía 0,9%.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

Otros títulos del sector como Palantir y Tesla también caían en los primeros compases de la sesión, un 1,19% y un 1,99%, respectivamente.

Wall Street cerró el jueves su peor sesión en un mes, arrastrado por las dudas sobre la continuidad de las bajadas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal pese a concluir el cierre del Gobierno de EE.UU. más largo de la historia.

Entretanto, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) sumaba 1,86%, hasta 59,78 dólares el barril.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC