Wall Street abre en rojo con mal comienzo para las tecnológicas

Wall Street abrió este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía 1,07%, en una jornada en la que tecnológicas como el fabricante de semiconductores AMD se dejaba 3,09%.

El selectivo S&P 500 retrocedía 0,79% unos quince minutos después del toque de campana, mientras que el tecnológico Nasdaq cedía 0,9%.

Otros títulos del sector como Palantir y Tesla también caían en los primeros compases de la sesión, un 1,19% y un 1,99%, respectivamente.

Wall Street cerró el jueves su peor sesión en un mes, arrastrado por las dudas sobre la continuidad de las bajadas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal pese a concluir el cierre del Gobierno de EE.UU. más largo de la historia.

Entretanto, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) sumaba 1,86%, hasta 59,78 dólares el barril.