Coca-Cola nombra a Henrique Braun como nuevo CEO

Henrique Braun, el actual número dos de Coca-Cola, asumirá la dirección del gigante estadounidense de los refrescos a partir del 31 de marzo, anunció el grupo en un comunicado publicado en su sitio web.

Braun sustituirá a James Quincey, que ha dirigido el grupo durante casi nueve años, y se convertirá en presidente ejecutivo.

Su objetivo será mejorar “el acercamiento aún más estrecho de la empresa a las necesidades de los consumidores”, indicó Coca-Cola en un comunicado.

Braun trabaja para la marca desde hace casi 30 años, es el actual vicepresidente ejecutivo y fue nombrado director de operaciones en el 2025.

“James [Quincey] seguirá teniendo un papel muy activo en la empresa a través de su función de presidente ejecutivo”, indicó un administrador independiente de Coca-Cola, David Weinberg, citado en el comunicado.

En el 2024, la compañía registró 47.100 millones de dólares de ingresos, un 3% más interanual.