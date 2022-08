El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles que perdonará parte de la deuda que millones de universitarios contrajeron con el Gobierno federal para poder pagar sus estudios, en un guiño al voto joven a poco más de dos meses de las elecciones legislativas.

El anuncio llega después de meses de debate interno dentro del Gobierno y de que, en 2020, se interrumpieran los pagos de deuda estudiantil como medida de alivio por la pandemia.

“Cumpliendo con una de mis promesas de campaña, mi Administración anuncia un plan para dar a las familias trabajadoras y de clase media un poco de espacio para respirar”, señaló Biden en su cuenta de Twitter.

En concreto, el mandatario informó de la cancelación de hasta US$ 10.000 de deuda por estudiante, pero esa medida solo beneficiará a aquellos que ganan menos de US$ 125.000 al año o a quienes, estando casados, suman ingresos por debajo de los US$ 250.000 anuales.

En un intento por ayudar a los estudiantes con menos ingresos, Biden también apuntó que se cancelarán US$ 20.000 en la deuda contraída por los beneficiarios de unas becas llamadas Pell, de las que se benefician una gran cantidad de estudiantes hispanos y negros con pocos recursos.

Además, el mandatario volvió a prorrogar el programa de alivio que creó su antecesor Donald Trump (2017-2021) al inicio de la pandemia para poner en pausa los pagos de deuda estudiantil.

Específicamente, Biden precisó que los pagos seguirán suspendidos hasta el 31 de diciembre, pero avisó que esta es la última vez que se prorrogará el programa de alivio.

Al respecto, en un comunicado, el Departamento de Educación pidió a los estadounidenses con deuda estudiantil que se preparen para volver a afrontar los pagos a partir del nuevo año.

Un grupo de senadores del Partido Demócrata y organizaciones que representan a minorías raciales llevaban meses presionado a Biden para que perdonara toda la deuda estudiantil o al menos una parte.

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y la senadora progresista Elizabeth Warren alabaron en un comunicado conjunto la decisión de Biden y recordaron que ningún presidente de EE.UU. ha hecho tanto para aliviar la carga que pesa sobre muchos universitarios.

Pese a las felicitaciones, tanto Schumer como Warren habían solicitado a Biden que perdonara a los estudiantes una cifra mayor a los US$ 10.000, ya que en algunos casos las deudas pueden superar los US$ 100.000 e incluso los US$ 200.000.

Por su parte, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), el principal grupo de EE.UU. en defensa de los afroamericanos, consideró que el anuncio no es suficiente y recordó que la comunidad negra se ha visto afectada desproporcionalmente por el problema de la deuda estudiantil.